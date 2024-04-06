手術直播間劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《手術直播間》陸劇又名(手术直播间Surgery Live Room)，這套電視劇改編自同名小說，由十四闕作為編劇，裘仲維為執導，張彬彬、代旭領銜主演，將帶領觀眾進入一段充滿醫者仁心的故事之旅。故事情節圍繞著醫學天才鄭仁（張彬彬飾）為了調查18年前的冤案而來到海城醫院，到底會面對什麼病例？本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《手術直播間》｜劇情大綱

《手術直播間》電視劇以多個病例作為基礎，展現了海城醫院內醫療團隊的治療病人的過程。劇中，以鄭仁調查18年前的冤案作為開始，不僅揭開了當年的謎團，還與蘇雲、林淵（薇薇飾）、謝伊人（楊雨潼飾）等人組成一支高難度手術小組，攜手克服「連體嬰分離術」等挑戰。劇中部分奇葩病例更是真實病情案例，包括因喝咖啡而引發狂躁症、小女孩因玩噴泉而腸道被擊穿破裂、塗口紅導致尿血等等。

與一般的醫學劇不同，《手術直播間》中的角色並非完美無缺，而是各自具有獨特的性格特點。鄭仁醫術出眾，但為人十分冷漠；蘇雲創傷後壓力症PTSD等等。觀眾們將見證主角們如何克服自身困難，努力奮鬥，毫不動搖。為了拯救/治癒生命，堅持著內心那份作為白衣天使的初心。

《手術直播間》播出時間｜最新追劇日曆

《手術直播間》一共有24集，由優酷、江蘇衛視幸福劇場播放。優酷全網獨播，優酷會員首更搶先看3集，之後週日至週五每天更新2集，週六更新1 集；非會員每天更新1集：SVIP每個更新日提前多看一集。

电视剧手术直播间@Weibo

《手術直播間》｜演員人物關係圖

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《手術直播間》｜演員

鄭仁（張彬彬 飾）

背負著復仇的使命的天才醫生，為了查明父親死亡的真相而進入海城醫院。

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蘇雲（代旭 飾）

急診科的主任，以其毒舌和好勝的個性而聞名。曾經經歷一場醫療事故導致PTSD，熱衷於和鄭仁較量醫術，每次二人交鋒都充滿火花。

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蘇離（劉敏濤 飾）

院長，蘇離嘴裡刀子般尖酸刻薄，但內心卻是十分溫柔，儘管她經常強調利益，但他始終堅定地支持鄭仁在醫療上的抉擇。

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常悅（袁姍姍 飾）

深受患者歡迎的人。

电视剧手术直播间@Weibo

謝伊人（楊雨潼 飾）

富家千金，本該繼承家族財產，然而，她對醫學充滿熱愛