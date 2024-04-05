《不夠善良的我們》林依晨許瑋甯為爭賀軍翔 片場零交流

由著名編劇徐譽庭執導，集結兩大金鐘視后林依晨和許瑋甯、賀軍翔、柯震東攜手主演的2024年最高話題度台劇《不夠善良的我們》將於明晚（6日）隆重登場，「黃Viu煲劇平台」將緊貼台灣播放，香港觀眾可以免費見證四大巨星同台飆戲的精彩場面！

徐譽庭再執導演筒

全新都市愛情台劇《不夠善良的我們》從簡慶芬（林依晨飾）和張怡靜（許瑋甯飾）一次意外撞衫事件展開，同月同日生但個性迥異的兩人愛上了同一個男人，因此展開了橫跨12年的愛恨情仇。憑《我可能不會愛你》榮膺金鐘編劇的徐譽庭耗時一年創作《不夠善良的我們》，後來卻因為出名嚴格而讓各大名導退避三分，最後她才在資方游說下執起導演筒，親自上陣擔任導演！女主角林依晨對徐導予以無限肯定：「接到邀約時就對整個故事印象深刻，因為劇本非常縝密，沒有任何空泛或者無意義的對白，角色塑造得非常透徹。」

許瑋甯激到跳起

劇裡簡慶芬和張怡靜是情敵也是宿敵，戲外林依晨和許瑋甯卻是認識多年的好友，依晨透露二人為了投入角色刻意避見：「我們刻意坐在梳化間的兩個角落！」瑋甯亦隨即表示：「其實導演也有特別安排，讓我們兩個盡量不要太靠近。」據悉兩位女角不但在片場保持距離，就連同一場景的拍攝時間都會巧妙錯開，試圖呈現出更對立的狀態！對於再度合作，許瑋甯則認為彼此沒有太大改變：「還是看得到大家最以前那種初衷，不過我在片場超氣的（因為依晨橫刀奪愛）！」

早前賀軍翔曾自爆以白髮造型上陣，近日他受訪時提到女兒甚至認不出他：「她認不出我啊！她就覺得我為甚麼突然變成這樣，然後我就跟她說，都是因為工作的需求，她可能會覺得爸爸的工作怪怪的！」全新台劇《不夠善良的我們》將於4月6日起登陸「黃Viu煲劇平台」、新集數逢星期六晚10時及11時上線，香港觀眾亦可免費收看Viu Original原創韓劇《7人的復活》、《夜限照相館》、《抓住你的衣領》、《美女與純情男》，免費盡覽亞洲話題劇集。