香港流行文化節 2024 AGA 李幸倪 Anna hisbbuR 冒雨表演

「﻿﻿由康樂及文化事務署 (康文署) 主辦的「香港流行文化節 2024」，一連兩天的開幕節目「天空草地」在今天(6 日) 於維多利亞公園中央草坪順利舉行，儘管偶有下雨，但也阻不了公眾對今次活動的支持，大家也願意舉起雨傘去欣賞他們喜歡的歌手/ 組合的演出。

「天空草地」首天其中一個重頭項目必然是日本音樂巨匠坂本龍一女兒 Miu 坂本美雨的表演環節，Miu 在台上表示很開心可以參與今次演出，而且她首次家庭旅行的目的地便是香港，所以香港對她來說有很特別的意義，她在台上也有唱出由她父親坂本教授撰寫的電影「鉄道員」同名主題曲，在音樂伴奏下，Miu 的歌聲真的有如天籟之音般，直達每位冒雨欣賞她的歌迷的心坎深處。

Gin Lee 李幸倪則翻唱了由趙曾熹重編的多首熱門電影歌曲 Medley 包括「倩女幽魂」、「追」、「天若有情」等，這個電影組曲環節在 Gin Lee 的精彩演繹下，彷如披上新衣裳充滿新生命力。AGA 江海迦表示很高興在後台可以和坂本美雨認識，她也特別把她自己的一曲 MIZU 以坂本龍一的風格編排，向這位音樂巨匠致敬，AGA 最後以 John Lennon 的 Imagine 結束她的表演部分，也同時祝願世界和平。

曾參與電影「四拍半」拍攝的獨立創作女新人 Anna HisbbuR 則帶來了多首她自己撰寫的作品，她在接受媒體訪問時說做獨立音樂人真的很吃力，不過剛才看到有那麽多觀眾看她演出，便已經非常心滿意足，希望日後能走到更遠，有更多人認識自己。明天(7 日) 是「天空草地」- 「唱作世代音樂會」的尾場演出，演出陣容包括盧冠廷、林志美、馮穎琪、王嘉儀、Kendy Suen 孫曉賢、來自韓國的 Meaningful Stone 、中國內地 Space Rock 組合 Taiga 和 Ghost Style 等，免費入場，萬物錯過透過音樂直接認識香港流行文化的最佳途徑。