《反黑2》謠傳因資金問題爆停工　TVB「星二代」爆內幕

萬眾期待的《反黑2》終於在眾人盼望之下，去年11月舉行了記者會，而在今年年頭，亦有部份演員為《反黑2》試造型，兼拿取劇本。據知亦有部份演員已參與了《反黑2》首場拍攝，似乎長久的等待終於見到家鄉。



不過，早前就有傳聞指，《反黑2》有資金鏈斷裂的問題，更有指「《反黑2》是搭雞棚」，即是指《反黑2》是設置騙局。至今《反黑2》方面仍未有表態。

《反黑2》終於開拍，陳國坤、陳小春、謝天華等人今午出席記者會。（資料圖片）

陳小春、謝天華收友情價薪酬。（資料圖片）

《香港01》向演員之一江嘉敏詢問拍攝進度，她回答所知甚少，而且工作方面都交由經理人負責。她說：「啲工作時間經理人幫我安排，因為呢排密密開緊《武林》，所以其他劇集廣告活動嘅通告時間都係公司幫我安排。我知道經理人一路都幫我安排緊《反黑2》fitting㗎。」意思即係未安排試造型，《香港01》以「傳聞《反黑2》是搭雞棚」事件向她詢問，她就回答：「呢層我唔清楚喎，我都係專心打好功夫做好啲戲，其他野比公司交比經理人處理啦 。」

《反黑2》落實開拍。（梁碧玲攝）

「星二代」廖家爵接受《香港01》訪問時，也表示不知情。他說：「我都唔知，只係有朋友同我講『喂，停咗喎』，我先有呢個反應『吓，真㗎？』我都係先知。」他坦言，現時未收到停工通知，皆因他亦未開始拍攝。他說：「我係宋本中直接搵嘅，做差佬嗰邊。年頭試造型嗰時拎咗個劇本啦，好整齊嘅。有人同我講開咗一場，但係又停咗。」

仲有一大班TVB演員。（梁碧玲攝）

廖家爵又說：「如果停工？咁梗係會失望啦，有嘢做就做囉，冇就做住其他嘢先，拍唔成就只係我時候未到啫。未開拍又唔一定係搭雞棚嘅。」

廖家爵。（截圖）

另一名有參演的演員潘藝桐（Pearl）接受《香港01》訪問時也說：「我個期一直hold住，開拍時間有啲延遲咁，所有嘢都好初步，我淨係知自己咩角色，同埋有乜來龍去脈。而家都係等開拍，到時角色可能有變動。」

潘藝桐（Pearl）（截圖）

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問到《反黑2》被傳會停工，甚至停拍的傳聞，潘藝桐就回答：「我都係一路等緊，基本所有工作都係透過經理人，唔係知太多。如果冇得拍？咁肯定非常可惜，因為係60集大製作，我自己都好期待。」