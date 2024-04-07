王菲與唱片公司太子爺疑愈戀愈高調　為女方慶生一動作證身分超然

2019年港姐亞軍暨最上鏡小姐王菲，前年傳出與唱作歌手兼唱片公司太子爺張子丰拍攝劇集《法言人》時，被男方打動而撻著，不過有指兩人為保護愛苗，以免見光死，故愛得低調，他們當時被問及戀情時雖然未有承認，但王菲盛讚男方有才華，非常欣賞。

王菲和張子丰之前宣傳劇集《法言人》時，一同接受《香港01》訪問，被問及緋聞一事，態度曖昧，並沒有否認戀情。（陳順禎攝）

兩人戀情傳出至今約兩年，發展穩定，並疑有地面化趨勢，除了經常孖公仔出席友人聚會，在雙方的社交平台中亦不難見到對方的身影，就算有圈中人同場也毫不避忌，如張子丰生日時，王菲更站正在身邊兼挨近男方，態度親暱，似乎在圈中朋友堆中已是公認一對。

王菲被傳與歌手兼唱片公司太子爺張子丰拍攝劇集《法言人》時，被男方打動而暗撻。（IG@chzfung）

王菲經常出現在張子丰社交平台，男方生日時，還站在身邊，可見地位超然。（IG@chzfung）

王菲早前到澳門玩，在酒店拍room tour。（IG@wongfeiiiiii）

興奮拍片，房內擺設意外洩蜜。（IG@wongfeiiiiii）

還晒男友視覺靚相。（IG@wongfeiiiiii）

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而繼早前被網民踢爆同遊澳門，二人最近又「洩蜜」，適逢4月3日是王菲的生日，張子丰與一大班朋友為女方舉行生日派對，王菲在限時動態分享大合照，雖然只簡單寫上：「Thank You！」但樣子卻流露出一臉甜蜜。而張子丰不但轉載分享，相中他更如男主人般企正壽星女身旁，並且肩貼肩齊齊捧著生日蛋糕，可見其身分超然。而另一個po中，則見當晚王菲經悉心打扮一番，大騷小蠻腰，及露出甜入心的笑容，原來生日蛋糕上，「菲」字後面有一個心心，似乎張子丰憑「糕」寄意對女方一條心，非常有心思。

張子丰日前與一大班朋友為王菲舉行生日派對，二人一黑一白襯到絕，並且肩貼肩非常sweet！（IG@wongfeiiiiii）

王菲一副甜入心的樣子。（IG@wongfeiiiiii）

張子丰不但轉載分享帖文，相中他更如男主人般企正壽星女身旁，二人肩貼肩齊齊捧著生日蛋糕，可見其身分超然。（IG@chzfung）

現年36歲的張子丰，是環星娛樂太子爺，雖然有家底有背景，但他出道多年不靠父蔭靠自己，選擇由低做起，過往更曾做過PA（製作助理）。而且他形象健康又有才華，畢業後於加拿大皇后大學，主修電影並副修心理學系，其後曾到美國洛杉磯的紐約電影學院進修演藝技巧，本身擁有8級鋼琴造詣，擅長彈結他。此外亦有參與微電影和MV拍攝，曾為姚焯菲、鄭俊弘、吳業坤、尹光等執導MV；同時張子丰也有參與劇集演出，包括最近熱播中的《逆天奇案2》。感情方面，張子丰，曾與陳瀅及蔡思貝傳過緋聞，但通通否認。

現年36歲的張子丰，是環星娛樂太子爺。（IG@chzfung）

靚仔有才華，被封「筍盤」。（IG@chzfung）

尹光的《Dear Myself》MV就是由張子丰執導。（IG@chzfung）

當時王菲也有到拍攝現場支持。（IG@chzfung）

而28歲的王菲，當選後順理成章簽約無綫，在同屆3甲中最早彈出獲得拍劇機會，先後曾參演《刑偵日記》、《星空下的仁醫》、《白色强人II》及《香港人在北京》等多套無綫重頭劇，更曾於亞洲心動娛樂出品的劇集《逐流時代》中以性感比堅尼示人，令人眼前一亮。目前王菲還有參與主持工作，實行雙線發展。

王菲是《2019香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐。（視覺中國）

比賽中王菲以泳裝示人。（視覺中國）

王菲在《逐流時代》中曾以比堅尼示人，展現罕有性感一面。（視頻截圖）