《福祿壽訓練學院》表演老尷趕客 仍有一大問題要解決｜任噏亂評
TVB官方公布，《福祿壽訓練學院》首播收視最高有18.2點（118萬觀眾），即換算下來每8個香港人就有一個人收看，以一個在星期日播出的節目來說，表現尚算樂觀。上一篇評論講及，《福祿壽訓練學院》首播收視存在「港人北上消費唔睇電視」的隱憂，看來似乎是多餘的。不過《福祿壽訓練學院》第二集播出時，另一個節目問題亦開始浮現了。
要講出問題所在之前，首先要說清，節目的大方向是完全正確的。《福祿壽訓練學院》以「扮嘢」掛帥，通過海選招募形式去發掘有潛質的新一代，就似是《聲夢傳奇》、《中年好聲音》、《亞洲超星團》等選秀節目，廣招人才，提供平台讓他們發揮，繼而收攬成為旗下藝人，亦可以說《福祿壽訓練學院》是換個形式的《殘酷一叮》。
節目有幾個看點值得留意，參加者在這兩集的演出以及後續他們的改變，阮兆祥、王祖藍、李思捷三位導師如何改造他們，除此之外，在第一二集一直發獃的郭珮文（Juliana）也可以是另一焦點。雖以主持的標準來說，郭珮文發獃、忘詞的表現可說是完完全全不合格，但放在《福祿壽訓練學院》這個娛樂性豐富的節目上，卻有奇效！
第二集播出後，《福祿壽訓練學院》的問題就顯見出來了。第一集之中，觀眾都會記那個lowbud 張國榮、古惑包皮、醬爆古天樂，或是劣化版火雞姐。第二集就會記得黃建東、廣州暴龍哥、關嘉敏、「元朗劉華」蔡景行。是的，第二集明顯為加入藝人，而換走了第一集的素人。
這裏不是要評阮兆祥、王祖藍、李思捷三位導師的決定的對與錯，畢竟他們才是專業的，最後決策的人，而不是觀眾。但站在觀眾的角色上來看，無疑會有差異。需知道，之所以《殘酷一叮》會廣受觀眾喜愛而成為經典節目，最大原因除了表演娛樂性足夠豐富，最大原因是表演者都是素人身份，觀眾覺得有親切感。
但來到第二集，卻明顯多了本身就是藝人的參賽者，雖然這一班參賽者的確可以將整體表演水準拉高......或令節目出現一些合格的演出而不至於整集都令觀眾看得尷尬，但問題就在於缺少了一點睇素人的成長、蛻變過程的樂趣。不是說黃建東的勁歌熱舞，關嘉敏的唱歌，「太陽鳥」的舞技不好睇，而是太過於一面倒了。想睇藝人表演，《歡樂今宵》到《滿東華》再到《台慶》也睇過，睇《福祿壽訓練學院》又有他們，不太好吧？揀藝人而棄素人，就有些本末倒置了。