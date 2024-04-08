《福祿壽訓練學院》表演老尷趕客　仍有一大問題要解決｜任噏亂評

TVB官方公布，《福祿壽訓練學院》首播收視最高有18.2點（118萬觀眾），即換算下來每8個香港人就有一個人收看，以一個在星期日播出的節目來說，表現尚算樂觀。上一篇評論講及，《福祿壽訓練學院》首播收視存在「港人北上消費唔睇電視」的隱憂，看來似乎是多餘的。不過《福祿壽訓練學院》第二集播出時，另一個節目問題亦開始浮現了。



第一集都有唔少在職藝人參加。（《福祿壽訓練學院》截圖）

《福祿壽訓練學院》行《殘酷一叮》套路有用？ 要跑出就睇呢樣

要講出問題所在之前，首先要說清，節目的大方向是完全正確的。《福祿壽訓練學院》以「扮嘢」掛帥，通過海選招募形式去發掘有潛質的新一代，就似是《聲夢傳奇》、《中年好聲音》、《亞洲超星團》等選秀節目，廣招人才，提供平台讓他們發揮，繼而收攬成為旗下藝人，亦可以說《福祿壽訓練學院》是換個形式的《殘酷一叮》。

素人參賽就係夠特立獨行。（《福祿壽訓練學院》截圖）

「天堂鳥」跳舞叻係在正常不過，實在唔覺得有咩特別好睇。（《福祿壽訓練學院》截圖）

節目有幾個看點值得留意，參加者在這兩集的演出以及後續他們的改變，阮兆祥、王祖藍、李思捷三位導師如何改造他們，除此之外，在第一二集一直發獃的郭珮文（Juliana）也可以是另一焦點。雖以主持的標準來說，郭珮文發獃、忘詞的表現可說是完完全全不合格，但放在《福祿壽訓練學院》這個娛樂性豐富的節目上，卻有奇效！

全程的發獃郭珮文。（《福祿壽訓練學院》截圖）

郭珮文有反差感。（《福祿壽訓練學院》截圖）

古惑包皮真係好笑。（《福祿壽訓練學院》截圖）

梁榮忠和李克勤是最佳拍檔，曾一起主持《叻人新世紀》及《殘酷一叮》。（網上圖片）

第二集播出後，《福祿壽訓練學院》的問題就顯見出來了。第一集之中，觀眾都會記那個lowbud 張國榮、古惑包皮、醬爆古天樂，或是劣化版火雞姐。第二集就會記得黃建東、廣州暴龍哥、關嘉敏、「元朗劉華」蔡景行。是的，第二集明顯為加入藝人，而換走了第一集的素人。

廣州暴龍哥都係抖音網紅，算係有少少特別。（《福祿壽訓練學院》截圖）

黃建東扮嘢係好睇，驚喜都有，但係佢參賽就係「降維打擊」，太一面倒啦。（《福祿壽訓練學院》截圖）

黃碧蓮hea咗少少。（《福祿壽訓練學院》截圖）

這裏不是要評阮兆祥、王祖藍、李思捷三位導師的決定的對與錯，畢竟他們才是專業的，最後決策的人，而不是觀眾。但站在觀眾的角色上來看，無疑會有差異。需知道，之所以《殘酷一叮》會廣受觀眾喜愛而成為經典節目，最大原因除了表演娛樂性足夠豐富，最大原因是表演者都是素人身份，觀眾覺得有親切感。

關嘉敏唱歌都係冇乜睇頭。（《福祿壽訓練學院》截圖）

但來到第二集，卻明顯多了本身就是藝人的參賽者，雖然這一班參賽者的確可以將整體表演水準拉高......或令節目出現一些合格的演出而不至於整集都令觀眾看得尷尬，但問題就在於缺少了一點睇素人的成長、蛻變過程的樂趣。不是說黃建東的勁歌熱舞，關嘉敏的唱歌，「太陽鳥」的舞技不好睇，而是太過於一面倒了。想睇藝人表演，《歡樂今宵》到《滿東華》再到《台慶》也睇過，睇《福祿壽訓練學院》又有他們，不太好吧？揀藝人而棄素人，就有些本末倒置了。

都有唔少「生面孔」TVB藝人參賽。（《福祿壽訓練學院》截圖）