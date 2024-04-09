城中之城劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《城中之城》陸劇又名(City of the City)，改編自同名小説。由卞智弘作為編劇，滕華濤為執導。由實力演員白宇帆、及老戲骨於和偉領銜主演。《城中之城》是一套金融職場為題材的電視劇。故事聚焦於兩代金融從業者，在面對金融風暴時，面臨著在職業道德底線和金錢利益之間做出抉擇的挑戰。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《城中之城》｜劇情大綱

故事背景設定在上海陸家嘴金融中心，描述銀行新人陶無忌、支行副行長趙輝和審計負責人苗徹之間，關於眼前利益和初心的角力。陶無忌是一位來自小鎮的年輕人，被深茂銀行濱江支行錄取，從最基層的櫃員開始做起。與此同時，他的女友田曉慧則透過表姐的幫助進入了信託公司。二人立志在金融業追求成功，努力在上海立足並建立自己的家庭。陶無忌展現出勤奮和才華，引起了支行行長趙輝和審計主任苗徹的重視和培養，逐漸找到了方向。田曉慧進入信託公司後，面臨著艱難的競爭環境，她不斷努力向上爬升，卻發現在這個充滿金錢的世界中，兩人都面臨著各種挑戰、抉擇和考驗。

同時，趙輝在利益、誘惑面前一步步踏入了泥沼，陷入了無法自拔的境地。苗徹堅守正義，抵擋住了各種壓力，決心將老朋友趙輝的問題查個水落石出。

“白襯衫出來應酬沒有不髒的” 是在銀行上班面對的最大挑戰。在充滿誘惑的行業中，是否能保持襯衫的潔白？年輕人面臨的誘惑和被潑灑的骯髒之水，該如何應對？或許行業中的大佬已可巧妙應對，但對於年輕人就是一個值得思考的問題。陶無忌、曉慧、趙輝和苗徹代表著兩代金融從業者，面對誘惑和困境，他們必須一次又一次地做出選擇：是選擇隨波逐流，還是堅守初心？

《城中之城》播出時間｜最新追劇日曆

《城中之城》一共有40集，由CCTV-1及愛奇藝播放。CCTV-1黃金時間星期一至五每晚2集;愛奇藝星期一至星期四20:06 更新2集，首更4集，星期五至六更新一集。

电视剧城中之城@Weibo

《城中之城》｜演員人物關係圖

《城中之城》｜演員

白宇帆 飾 陶無忌

陶無忌是一位勤奮上進、充滿幹勁的銀行新人，渴望在金融行業立足。然而，在他成長為合格的「銀行人」過程中，不斷面臨利益的考驗

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於和偉 飾 趙輝

業績優秀、懷有抱負的上司，在他風光無限之時，突然要面臨一個極大的挑戰

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夏夢 飾 田曉慧

上海姑娘，希望透過自己的努力擺脫經濟困境。

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隆妮 飾 周琳

电视剧城中之城@Weibo

王驍 飾 苗徹

從事審計工作，個性直爽，對人十分冷漠，只有趙輝是他的好兄弟