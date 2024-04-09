鬼故｜韓國昆池岩精神病院42人集體自殺亡　尖叫聲纏繞22年

高街精神病院是香港著名的鬧鬼熱點，雖然沒有證明高街精神病院真的「鬧鬼」，但因為建築物的特性，身處的地理位置，又再加上附近居民的口耳相傳，就成為了一個標誌性鬧鬼熱點。是的，精神病院 四個字總帶着無形的恐怖感，混雜的叫聲，瘋狂，精神錯亂的病人，閒人勿近的地理位置，也造就了世界各地的精神病院鬧鬼熱點。



2012年美國有線電視新聞網（CNN）曾列出世界七大禁地，其中一個禁地就是位於韓國京畿道廣州市昆池岩的精神病院。（電影《鬼病院：靈異直播》劇照）

2012年美國有線電視新聞網（CNN）曾列出世界七大禁地，其中一個禁地就是位於韓國京畿道廣州市昆池岩的精神病院。該地為一棟外表平平，有着灰白色外觀的三層樓建築物，依山又建，而周邊人跡罕見。

據網上資料，昆池岩精神病院原名為南楊精神病院。（網上圖片）

據網上資料，昆池岩精神病院原名為南楊精神病院。廣州市政府官方資料顯示為1982年開業，而網上大部份資料則指是1992年開院，但無一例外地，都寫着1996年結業，並於2018年5月拆除。問題來了，為什麼這一間精神病院開業只是14年（或4年）就結業？是不是發生過重大問題？而又為什麼結業後22年才拆除？

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有專門分享懸案Youtuber也曾製作YouTube片介紹這一昆池岩精神病院，並指出，1992年12月曾傳出開業後有42名病人集體自殺亡，所以在1996年7月就迅速結業。後續的發展與高街鬼屋類似，廢棄後的建築物成了探險最佳題材。其中最「猛」的就要數是206號房及212號房。據說曾有人前往時發現206號房沒有門把，但門卻是鎖住的，但當有人強力推開門踏入房內，卻出現如警示一般的「咚～咚～！」的巨響，而212號房則相反，有門把卻是由內反鎖的。

韓國昆池岩精神病院於2012年被美國有線電視新聞網（CNN）列為世界7大禁地。（資料圖片）

為什麼昆池岩精神病院會結業？有指原業主洪姓男院長死後，兩名兒子（下稱洪氏兄弟）均無意接手並移居海外，於是將之停業待售。不過亦有指昆池岩精神病院是刑場舊址的說法，死者陰魂不散，再遇上精神病人，就引致多人崩潰自殺。

電影有大量恐怖驚嚇畫面。（上圖已打格）（電影《鬼病院：靈異直播》劇照）

多年來地皮一直空置狀態，又不時有人前往探險，所以附近居民22年來都被尖叫聲影響着生活。直到2018年，原業主終於趕在南韓恐怖電影《鬼病院：靈異直播》（原文：昆池岩，곤지암）上畫之前成功售出該地段，而電影上畫後不久，韓國昆池岩精神病院就被拆卸了。