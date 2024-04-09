《單身即地獄3》人氣女神崔慧善秘密訪港　大爆保持白滑嫩肌秘訣

憑韓國戀愛真人騷《單身即地獄3》早前迎來大結局，其中有「學霸女神」及「人間清醒」之稱的女嘉賓崔慧善（Hazel）憑超高情商、甜美笑容及惹火身材，贏得高人氣爆紅，Instagram粉絲數目由3000多名暴增至140多萬，有人更指她比同為「人氣王」的宋智雅的漲粉速度更快。節目中，崔慧善在「地獄島」暴曬下，皮膚依然保持白滑嬌嫩，因而火速成功榮升國際化妝品牌OLAY代言人。近日崔慧善秘密來港拍攝新產品廣告，大方分享保養及拍攝心得。

《單身即地獄3》「學霸女神」崔慧善（Hazel）憑超高情商、甜美笑容及惹火身材，贏得高人氣。

Hazel稱讚今次拍攝過程有趣又舒服：「今次拍攝過程十分有趣，團隊也悉心照料我，為我送上暖暖的關懷。第一次工作的時候感受到家人的感覺。」拍攝期間，Hazel在鏡頭前展現自信笑容，近距離拍攝下肌膚仍然完美無瑕，非常殺食！另外，活力充沛的Hazel僅僅用了一小時便完成所有硬照拍攝，盡顯專業態度；Hazel又與現場工作人員親切合照，無時無刻都笑容滿面，既貼心又無架子。

Hazel稱讚今次拍攝過程有趣又舒服。

說到對香港印象，Hazel表示大開眼界，很開心有機會來到香港：「這裡熱鬧繁華，無論飲食還是風景都讓我大開眼界，希望未來會有更多機會來臨香港，與我的粉絲見面之餘，還想走訪更多不同地方。」

說到對香港印象，Hazel表示大開眼界。

談到如何在烈日下保養皮膚，Hazel坦言，由於每天進出實驗室，故挑選護膚品時會特別注重產品成份，並會選擇防斑淡印的產品。Hazel又指，日常亦要注意卸妝後的防曬保護，她提醒大家：「要保養好就要注意生活習慣，最大漏洞是卸妝後無防曬保護，皮膚受光害、刺激就會令黑色素生成，容易一曬就出斑。」可見女神級肌膚非一日養成。