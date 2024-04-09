白日之下｜姜大衛深圳首映禮爆大鑊　揭細佬爾冬陞不敢到片場原因

以記者視角、由幾宗過往的安老院舍和殘疾院舍偵查報道改編的港產電影《白日之下》，上映至今獲得海量好評。電影更於第42屆香港電影金像獎上斬獲16項提名，成為今屆獲最多提名的電影，成績令台慶幕後感到非常鼓舞。

電影《白日之下》上映至今獲得海量好評，更於第42屆香港電影金像獎上斬獲16項提名。（《白日之下》劇照）

姜大衛在電影中戲味十足。（《白日之下》劇照）

林保怡在《白日之下》中飾演院長一角，令人眼前一亮。（《白日之下》劇照）

將於4月12日全國公映的《白日之下》，日前在深圳舉行首映禮，吸引不少內地觀眾到場支持。憑電影分別入圍角逐金像獎「最佳男主角」和「最佳男配角」的林保怡和姜大衛，以及同樣入圍角逐金像獎「最佳女主角」，並在早前結束的《2024香港電影導演會暨年度頒獎禮》中首度封后的余香凝，聯同入圍角逐金像獎「最佳女配角」、並贏得《第17屆亞洲電影大獎》「最佳女配角」的梁雍婷也有出席。

左起：梁雍婷、林保怡、余香凝、姜大衛及導演簡君晉，日前到深圳出席電影首映禮。（小紅書）

大家有問必答。（小紅書）

林保怡和姜大衛的普通話獲內地網民讚優秀。（小紅書）

席間，眾人與觀眾分享拍攝點滴，並大合照留念。（微博圖片）

眾人與在場觀眾暢談拍攝點滴，當中姜大衛和林保怡還一改平常予人認真、嚴肅的形象，展示活潑、幽默一面，令場內笑聲四起，氣氛愉快。姜大衛被問到與擔任本片監製的弟弟爾冬陞合作有何趣事時？他裝作一臉認真的回答：「我們拍這部戲的時候，爾冬陞是不敢來的，他沒有來過現場。」姜大衛之後再笑住解釋說：「（其實）不是不敢，是因為他相信這個導演、相信他的能力、相信我們這幫演員，所以他不需要到現場。」此回答獲得全場掌聲。

姜大衛笑指合作時，擔任電影監製的弟弟爾冬陞不敢來片場。（小紅書）

姜大衛之後解釋，因為爾冬陞對台前幕後都很多信心，所以才不需要來。（小紅書）

爾冬陞。（葉志明 攝）

而林保怡被問到為什麼今次選擇出演變態院長時？他表示本人很喜歡新的東西，包括跟新的演員、導演合作，還有新的故事、新的創作，「所以我看到《白日之下》這個劇本後，我覺得我從來沒有演過。我之前演過太多警察、太多律師，演醫生也很多，我從來沒有演過一個變態，我就嘗試一下變態是怎麼樣的，謝謝導演給我這個機會。」而兩人的普通話也獲內地網民讚優秀。

林保怡則笑指之前演過太多警察、律師和醫生。（小紅書）