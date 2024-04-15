無綫三線小生晒海景屋　曾坦言入TVB唔夠食要搵外快

最近內地社交平台非常流行一種叫探屋的短片，隨機在街上找一些人去參觀他們的屋企，當然這裡的隨機相信是有配合過的，最近無綫三線小生林子超便出現在這些短片當中。

林子超。（影片截圖）

2房1廳400呎。（影片截圖）

仲有海景。（影片截圖）

林子超的家不算大，400呎的2房1廳，他指租金一個月要萬六港幣，位於北角，而且還有少少的海景。林子超作為一個藝人，形象好重要，因此他的家裡收藏了不少鞋，而且更有兩個大衣櫃放衫。

好多鞋。（影片截圖）

第一個大衣櫃。（影片截圖）

第一個大衣櫃。（影片截圖）

工作枱，有劇本。（影片截圖）

第二個大衣櫃。（影片截圖）

第二個大衣櫃。（影片截圖）

房景都幾開揚。（影片截圖）

林子超21歲時曾效力Now TV，他透露當年以「包騷」形式受聘於Now TV，一個月14個騷，一個騷收入為1000元，一個月工作14日，換言之一個月便有14,000元收入，他認為對一個畢業生來說，收入算是相當不俗。不過工作時數則不定，無論工作多少小時，一個騷都只有1000元收入。林子超坦言其他時間會做司儀、主持賺外快。

Andy曾參演《宮心計2—深宮計》。（《宮心計2—深宮計》截圖）

離開Now TV後，簽TVB基本藝人合約，以及簽邵氏經理人合約，林子超曾坦言TVB拍劇計法是半小時為一個騷，他說：「好搞笑嘅係，只要頭半個鐘我出現一隻手指就算係一個騷，但頭半個鐘內你由8點半到9點都見到我，可能我係拍咗好多日，但我亮相一分鐘、一秒鐘，都係一個騷。」至於綜藝則是亮相多久都當一個騷，但Andy聽說如果騷太長，可以當多個騷計算。

Andy曾於《愛·回家之開心速遞》飾演「言少」。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

另外，非TVB「親生仔」的林子超沒有月薪及底薪，問到收入會否不夠用，他爽快承認：「其實係真係唔夠食。」故現在他會教跳舞賺外快。林子超續表示為做演員不介意捱辛苦，他說：「試過拍劇2、3點化妝，拍到第二日朝早放早餐，我準備情緒嗰陣就放早餐。但你冇得䒐䒏，因為你見到所有一線演員都喺度等緊。」