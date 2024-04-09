直擊《12怪盜》再現《神功戲》？ 揭晨早場九成半滿座真相

由人氣男團MIRROR全體12位成員首次合演的香港偶像電影《12怪盜》，早前已於4月1日正式上映，並提前於3月28日開設謝票優先場。《12怪盜》齊集12位鏡仔領銜主演，自然吸引所有鏡粉們的關注與捧場，正式上映首日前便已宣布票房衝破1000萬港元，並於上映第二日宣布票房至1500萬元，成績驕人。然而香港影視博客「鬼哥睇乜戲」的博主鬼哥，就發現放映《12怪盜》的戲院場次出現「神功戲」現象，即是售票系統顯示全院滿座，但其實是沒有人入場觀看的。他亦有親身實測，證明的確見到有幽靈場情況。

《12怪盜》為MIRROR全體成員首次合作參演的電影，上映後第二日已收報1500萬票房。（We12 IG圖片）

香港影視博客鬼哥留意到活動舉辦期間的早場出現離奇「全院滿座」。（《鬼哥睇乜戲》影片截圖）

網站顯示《12怪盜》個別早場離奇滿座。（《鬼哥睇乜戲》影片截圖）

屯門戲院驚現《12怪盜》神功戲？

鬼哥發現《12怪盜》驚現「神功戲」後，《香港01》再發現今日（9日）屯門某商場的戲院《12怪盜》9:15早場幾近滿座了，在即場售票處顯示只剩下6個座位，周二早上九時竟然有接近9成半入座著實神奇，唔通「神功戲」再現江湖？一查究竟，記者今日實測入座情況。（由於影院內嚴禁進行未經授權之攝影、錄音及錄影，所以只能用文字描述）

開場前一晚網上售票情況。(網上截圖)

開場前即場售票情況。(張嘉敏攝)

晨早場入座率近兩成

入到院內，陸陸續續有觀眾入場，觀眾年齡層較高，有部份是長者，到正式開場時，約有十多二十位觀眾，雖然真的有很多吉位，有一邊的座位更只坐了一位觀眾，可以說是全吉的，但也並非是沒有人觀看的幽靈場，該戲院是細院，全院共111個座位，這場的入座率都有差不多2成，所以不算是無人睇的「神功戲」。電影放映期間，不少觀眾都有被其中的搞笑劇情逗笑了，有些大部份時間玩手機，不時會傳出歡笑聲，似乎看得很開心。