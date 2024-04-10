吳婉芳大仔胡智略同老婆霍詠盈情侶裝襯到絕　郎才女貌甚有夫妻相

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚，婚後不時在社交平台放閃，羨煞旁人！早前霍詠盈同胡智略入場睇香港國際七人欖球賽，她在IG曬出合照，並寫道：「姐姐好好人話我們似19歲，所以唔使check身份證。」相中所見，身穿黑色斜膊背心的霍詠盈戴着Cap帽，而胡智略就身穿黑色T恤，以情侶裝上陣的他們不但襯到絕，更甚有夫妻相！

不時放閃。（IG@carolinefwy）

夫妻相！（IG截圖）

霍詠盈不時出席品牌活動。（IG@carolinefwy）

霍詠盈與胡智略同樣出身富裕，霍詠盈爸爸霍文遜是著名醫生，她也是一名高材生，畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士。而胡智略是前港姐亞軍吳婉芳與富豪老公胡家驊的大仔，畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位。胡智略同霍詠盈這對姊弟戀一向低調，但2021年舉行婚禮時亦成為城中熱話！

才貌兼備。（IG@carolinefwy）

叫老公送鑽石。（IG截圖）

榮升胡太的霍詠盈不時放閃，早前她曬出鮮花照，並寫道：「我從來不要老公送花，因為我不喜歡看到花死，下次送鑽石可以了。」她又曾曬出老公的側顏，並留言大讚：「我最愛的老公其實是很不喜歡拍照的，而且我覺得相片不能反映他真實的美貌，送給大家兩張我私藏的最強側臉照。」相中的胡智略無論是西裝Look還是休閒Look都同樣靚仔有型，難怪霍詠盈都感嘆同時擁有靚仔老公及絕世美女奶奶的自己才是真正贏家！

完美側顏！（IG@carolinefwy）

靚仔！（IG@carolinefwy）

奶奶似家姐！（IG@carolinefwy）