逆天奇案2｜吳沚默捉姦掌摑王嘉慧落手快狠準：好擅長打人

吳沚默（MoMo）今晚（9/4）現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《逆天奇案2》「奇」開得勝飯局。提到有一集講到她撞破老公林景程與有「東張女神」之稱的王嘉慧奸情，隨即與女方發生拉扯兼掌摑對方，霸氣盡現，演技備受讚賞。

吳沚默表示很想演小三角色。（葉志明攝）

Momo接受《香港01》訪問時表示：「嗰集出咗街之後，好多朋友笑我戥我慘，問我點解次次做親啲角色個老公都會出軌，乜我有老公出軌樣咩？我之前喺《一舞傾城》又係咁，遲吓都仲陸續有嚟，不過唔緊要呀，至少我係演闊太係有錢呀。（拍嗰場拉扯戲，拍完係咪好攰？）其實係好攰，同埋佢係着好少衫，我係好驚會拉扯到佢會有啲畫面出唔到街，雖然我係好想睇，但佢啲衫真係好鬆，變咗拉嘅過程係要就住。（咁樣就住拍咪唔夠寫實？）咁唯有靠我打把佢，因為我好擅長打人，因為一定會好準，同埋又響，但又唔痛。」

吳沚默今晚出席無綫熱播劇集《逆天奇案2》「奇」開得勝飯局。

被問到拍掌摑戲的技巧？Momo表示：「其實係拍嘅時候，面對新人嘅時候千祈唔好畀對手知邊句對白，邊一個字就郁手，因為如果知道邊個位會郁手，對方往往會下意識縮一縮，咁就拍出嚟嘅效果就唔到位。咁所以我係會提早少少打落去，等佢冇準備吓嗰個反應係最真實。」