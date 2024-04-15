打天下2專訪｜談善言受傷後愧對莊惠　駱振偉與AK MMA似拍床戲

相隔兩年多重拾莊惠一角，阿談一開始十分擔心搵唔返感覺，但幸好有AK、歐錦棠等人輔助入戲。（葉志明攝）

談善言說《打天下2》嘅莊惠仍然固執、好勝且目標清晰，當初得知要拍續集時，第一個諗法是「第一季其實已經好完滿」，所以十分好奇今集故事會如何發展。「會比較期待對日本演員武田梨奈，因為佢真係空手道「黑帶」二段，怕水平差太遠。不過可能佢都好體諒我受傷，所以都有留手，不過又咁講，實力差距都唔緊要，因為故事賦予我地位。」

談善言今次嘅感情戲，對手唔只係AK，仲有人生導師Thor。

《打天下2》開拍個多月，談善言為一場群毆戲，排練了兩個多小時，結果正式拍攝第一take時，一個轉身起跳動作導致左膝韌帶斷裂，由休養到復工長達8個多月時間。「嗰場戲係打算一shot到場，仲封晒街，結果我第一Take就傷，好在綵排時都有take shot。AK當時見到我跳得唔係好高，應該要再嚟過，點知我下秒已跌落地。跌嗰下係好清晰感覺，時間停頓一樣，落地嗰下以為撞鬼咁，Feel到有棒球棍撬開一樣。」

韌帶斷裂後，第一個感覺係撞鬼，但隨之而來係「瀨嘢」，因為知道牽連甚廣。（葉志明攝）

阿談說接拍《打天下2》前一直無停過，直到「躺平」的日子，終於有時間反思人生，能讓身理與心理得以好好restart，算是不幸中的一點小確幸。復工後，動作戲被改動，阿談亦坦言見過鬼怕黑，會不自覺留力。「我唔開心在唔可以用最好狀態做呢件事，係對唔住莊惠。」

每日開工都要MMA，收工攰過擔泥，Thor話最好彩係拍攝場工距離屋企五分鐘車程。（葉志明攝）

駱振偉（Thor）拍完《繩角》後，再接《打天下2》，劇中飾演一位熱愛MMA嘅富二代。同樣都係打，但玩法不一樣，拍攝前上過兩堂MMA，盡力呈現最真實的畫面。「好多動作唔係想學但喺短時間學到，武指、MMA顧問有盡度一啲唔太危險但睇落好刺激嘅畫面。睇playback時都諗唔返點做出嚟，好似上身咁。」

超級武打電影迷不會陌生嘅日本武打女星武田梨奈，今次亦有在《打天下2》演出。

Thro在劇中主要嘅MMA對手係AK（江爗生），由於體形上嘅差距，所以一直擔心會弄傷對方，不過無論是lock人抑或解鎖，最終都係一身大汗。「同激烈床戲係無分別，只不過由兩個著短褲嘅男士進行同好多人圍觀。」接連兩部作品都要打，但Thor表示沒有刻意要走動作路線，但他認為無論文戲或打戲，付出同樣的多，但無可否認動作場面會比較實在。

Outfit：MAX&Co.（談善言）、

Hair：Larry Ho @ Aveda IL COLPO（談善言）

Make up：German Cheung（談善言）

Wardrobe：MELSIGN、432hz（駱振偉）