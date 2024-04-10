《The Penthouse》趙秀敏再推新作　曬「最美女配角」美貌入屋

由SF9成員朱豪（白朱鎬）和「天才童星」趙秀敏領軍的黑色愛情韓劇《Under The Gun》將於4月12日起逢星期六零時零分免費上架，劇集以德州撲克為主題，題材新鮮，有望為觀眾帶來不一樣的視覺享受。

Viu Original黑色愛情韓劇《Under The Gun》由SF9成員朱豪（白朱鎬）和「天才童星」趙秀敏領軍。

韓劇《Under The Gun》講述高建（朱豪飾）父親高俊河是韓國首席職業撲克牌選手，某天高家名聲遭到玷污，為了振興家族、挽救面臨崩潰的家庭，高建只得加入韓國撲克牌聯盟；在轉學生車世英（趙秀敏飾）的鼓勵下，高建拋開了自身恐懼、積極面對問題，然而他的技巧和決心能否帶領他走上勝利之路？

劇集以德州撲克為主題。

首度擔任電視劇男一

與一般偶像韓劇不同，《Under The Gun》以德州撲克為故事背景，並融入美劇拍攝風格，結合青春、愛情及暗黑元素，誓要為觀眾帶來與別不同的韓劇體驗！SF9成員朱豪年初加盟Haewadal娛樂，以「河智苑師弟」身份轉型演員展開活動，粉絲對此十分期待，過去他曾主演多部網劇累積實力，今次還首次擔任電視劇男主角，聲勢備受看好。

《Under The Gun》以德州撲克為故事背景，並融入美劇拍攝風格，結合青春、愛情及暗黑元素，誓要為觀眾帶來與別不同的韓劇體驗！

憑《The Penthouse》打出名堂

憑《The Penthouse》「最美女配角」閔雪雅一角人氣急升的趙秀敏，早在2006年便以7歲之齡參演電視劇《首爾1945》，不過她在兩年後毅然中斷星途專注學業，直至2019年才以劇集《觸及真心》回歸大眾視野，之後更憑《The Penthouse》系列引發熱話，雖然她在第一集就被編劇「賜死」，不過她的名字一度登上實時搜尋第一，可見她成熟自然的演技為她帶來廣泛關注！趙秀敏在《Under The Gun》飾演的車世英是一個外表可愛、個性冷靜，擁有幸福家庭的女孩，為了成為鋼琴家，她還遠赴洛杉磯留學，回流後遇上高建，並協助對方拯救家族，二人的愛情發展也是劇集的一大看點！