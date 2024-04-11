TFBOYS、時代少年團結盟環球音樂　做周杰倫師弟閃耀國際舞台

環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）繼與台灣天王周杰倫成為戰略合作後，再有重磅消息，宣佈與時代峰峻達成戰略合作夥伴關係，包括代理時代峰峻旗下組合TFBOYS、時代少年團、TF家族等音樂作品的海外版權數位發行，借助環球音樂的全球音樂發行能力及行銷網路，進一步推動華語流行音樂在國際舞台的影響力。

TFBOYS 王源、王俊凱、易烊千璽。（大會提供）

北京時代峰峻文化藝術發展有限公司作為中國流行音樂文化領域的先驅，採用練習生養成模式進行明星培養，成功推出了極具影響力的超人氣組合TFBOYS、橫空出世的當紅組合時代少年團、不斷刷屏的新秀TF家族。

環球音樂集團大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu）在宣佈這一消息時表示：「非常高興與時代峰峻開啟全新合作，將TFBOYS、時代少年團這樣的華語標誌性偶像團體及他們的作品介紹給全世界的樂迷。這次合作印證了環球音樂致力於在國際舞台上不斷推廣優秀華語流行音樂的承諾，實現文化以及商業上的成功。這次合作也是我們進一步深化『超級粉絲戰略』的機會，為世界各地的粉絲提供獨特的文化體驗。」

（左-右）徐毅、陳春會、Adam Granite。（大會提供）

時代峰峻董事長陳春會表示：「很興奮能與環球音樂攜手，助推TF家族的藝人及音樂曲庫走向全球舞台。環球音樂在推動本土音樂成為全球文化現象方面成就卓著，這正是我們期望實現的目標。環球音樂團隊的專業精神和強有力的支援也讓我們倍感振奮，期待與環球音樂的合作結出豐碩的成果。」

TFBOYS是2013年推出的少年偶像組合，由王俊凱、王源、易烊千璽三名成員組成。組合一經亮相就迅速在內地樂壇走紅。（微博圖片）

TFBOYS是2013年推出的少年偶像組合，由王俊凱、王源、易烊千璽三名成員組成。組合一經亮相就迅速在內地樂壇走紅，曾連續四年登上中央電視台春節聯歡晚會，三位成員目前已躋身國內當紅偶像之列，微博粉絲總數超2.5億。TFBOYS發行過多首膾炙人口的歌曲，在佔領各大榜單的同時也收穫無數讚譽。

時代少年團（大會提供）

2019年，時代峰峻推出的中國內地男子演唱組合時代少年團（Teens in Times、TNT）延續造星神話，這一組合由馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖七人組成，目前已成為國內當紅偶像男團。憑藉優質音樂作品的表現，時代少年團不斷收穫大批粉絲的喜愛及業界的認可。組合憑藉單曲《要你管》、《絕配》分別獲得第三屆、第四屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典年度十大金曲獎，並分別在2022年和2023年獲得微博音樂盛典年度最佳組合及年度影響力組合的稱號。

TF家族（大會提供）

2018年8月29號，時代峰峻正式啟動三代練習生養成專案-少年進化/ TF-TransForm project計畫。第三代練習生的培養延續了家族的養成主旨，在這基礎上更注重突出“進化”與“transform”(改變)，強調每一位練習生在十幾歲的成長期中同樣的經歷、不同的人生態度(個性化)，克服來自于各方的困難，最終進化成為獨一無二的真正“少年偶像”。2021年四代練習生陸續公開，2022年2月14日的月考考核中，四代練習生正式集體亮相，並由此開啟TF家族四代的養成計畫。