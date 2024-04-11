與姜濤Stanley睇NBA獲官方IG出po　Edan感光宗耀祖後悔冇做一件事

MIRROR最近在美國舉行巡迴演唱會，地點包括三藩市、洛杉磯同紐約。曾拍攝《季前賽》的姜濤、呂爵安（Edan）同邱士縉（Stanley）一向對籃球十分熱衷，日前他們在洛杉磯入場睇NBA撐湖人，並坐在Celeb Row明星席上，表示終於夢想成真！

曾拍攝《季前賽》的姜濤、呂爵安（Edan）同邱士縉（Stanley）一向對籃球十分熱衷。（劇照）

今日三子又再出動睇波，力撐另一隊快艇，姜濤與Edan更著上愛隊波衫，素來都是隊中「黑氣石」的Edan又發功，他說「四巨頭」Paul George（保羅佐治）、 James Harden（夏登）、Russell Westbrook（韋斯保克）及尼納特（Kawhi Leonard）今場全數缺陣，他慘叫：「又黑氣石喇！點算呀！」Stanley與姜濤則連連嘆氣，裝作怪責Edan，但相信三子都的確失望。

姜濤、呂爵安（Edan）同邱士縉（Stanley）在演唱會空檔出動睇NBA。（IG@edanlui）

可惜Edan又做黑氣石，「四巨頭」全部缺陣！（IG@edanlui）

隊友都裝作怪責他。（IG@edanlui）

Edan拍低球賽盛況。（IG@edanlui）

而NBA官方IG，其後貼出姜濤、Edan和Stanley睇波的合照，寫住：「由香港去到LA！」由於IG有9千萬追蹤，所以三子絕對是衝出國際，相當威水！他們都有轉發，姜濤和Stanley留言「Omg」，Edan則大表驚訝說：「早知化妝整頭」其後他再出Post說：「呢鋪真係光宗耀祖 癡線級Level I love you @nba ❤️❤️❤️🥹🥹🥹#雖然又做黑氣石🤦🏻‍♂️ #冇Kawhi冇PG冇Harden冇Westbook🥲 #但都有KD有Booker😍 #而且場波都刺激🔥 #仲驚喜地上咗NbaIG🥹🥹」一班「爵屎」都替他高興。

有9千萬Followers的NBA官方IG，貼出了三子睇波的合照，發文歡迎他們。（IG@edanlui）

Edan興奮到再出Post。（IG@edanlui）