伍詠薇追看ViuTV新劇　大讚一女角演技自然：唔好介意我唔知佢名

伍詠薇（伍姑娘）早前有感而發，指很多人外遊，見住多間食肆結業，又或是倖存的都捱得很辛苦，使她感到心痛，身體力行留港消費，呼籲大家都一齊努力救救食肆及其他水深火熱的行業，獲大批網民認同。

伍詠薇（伍姑娘）早前有感而發，指見住多間食肆結業，使她心痛，呼籲大家留港消費。（fb@伍詠薇 Christine Eng）

伍姑娘自己都身體力行。（fb@伍詠薇 Christine Eng）

她對香港演藝圈新一代亦一樣支持，原來她近日正追看ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛 絲絲》，並特別稱讚其中一位女角好戲、自然，她影低電視畫面，說：「唔好介意我唔知呢位女演員嘅名字🙏🏻⋯⋯ 做得好自然好舒服👍好喜歡睇佢⋯⋯ 當然⋯⋯旁邊那位男演員嘅演出就唔使講啦😜👍⋯⋯ 繼續追🥰」

伍詠薇雖然不知道李敏的名字，但大讚她演技自然舒服。（fb@伍詠薇 Christine Eng）

Ranya早前表示，近來在街上終於多了人認出自己。（IG@ranyayaya）

Ranya（右上）在《瑪嘉烈與大衛 絲絲》飾演Bella。（IG@ranyayaya）

其實這位就是飾演Bella的ViuTV演員李敏（Ranya），而旁邊的就是何華超，二人戲份不算很多，但就有感情線。Ranya拍攝港台節目《DIY2K》正式入行後，陸續參演不少港台劇，憑電影《哪一天我們會飛》的莉娜開始令人留意，16年起加入ViuTV，因《對不起標籤你》開始主持工作。她坦言最初家人反對自己入行，而她大學時期的戶口也長期得3、4位數，拍完的作品家人又沒看見，完全不理解自己的職業，慢慢才接受了她的抉擇。

去年Ranya少有地貼出泳照，引起不少迴響。（IG@ranyayaya）

雖然因短髮造型常被安排飾演女強人角色，不過李敏演技細膩自然，如《二月廿九》的Fiona、《野人老師》的虎媽等，其喊戲揪心到獲觀眾激讚是「ViuTV眼淚女王」，希望電視台多給她機會嘗試不同角色。

Ranya在《野人老師》的表現，獲讚是「ViuTV眼淚女王」。（劇照）

Ranya獲得前輩稱讚後，在社交平台出post講解今次演Bella的難度，又特地Cap低伍姑娘的留言，感謝對方說：「感恩在經歷了一連串強勢角色後遇上極大反差的Bella，謝謝監製和導演們的信任～最後，昨晚到現在紛紛收到五湖四海弟兄姊妹dm告訴我（應該驚我太摺，會完全miss掉，幸好最近終於開返fb acc先睇到），非常感謝，這絕對是個反高潮，在此留個紀念，會好好的，會繼續努力♥︎」

Ranya的演技獲得肯定。（IG@ranyayaya）