中國變性主持人離婚18年後突喊復婚　原來當年分開因為一件事

著名舞蹈家兼主持人金星1967年出生於內地瀋陽，是一個朝鮮族軍人家庭，而他從小就覺得自己是一個女生，於是在1995年接受變性手術，亦是中國第一個公開自己變性人身份的人。金星與德國籍男友漢斯於2005年在瀋陽註冊結婚，但卻在2006年離婚。

金星與丈夫漢斯。（微博）

金星是舞蹈家出身。（微博）

原來二人離婚是因為孩子，當年二人領養了三名小孩，因為戶口問題而離婚。因中國法例規定，外藉人士不能在中國領養孩子，因此金星便與漢斯離婚，雖然他們離了婚，但仍然生活在一起，與一家人沒有分別。昨日（11日）金星突然在13:14時發微博宣布與漢斯「復婚」，她寫下：「二零六年為了給孩子落戶口無奈離婚…十八年後重新登記再結婚，也見證了我們一路的感情和責任；今天又是漢斯的生日，雙喜臨門！也祝天下有緣人終成眷屬！生活給你的一切都是你需要經歷的！」

金星突然在13:14時發微博宣布與漢斯「復婚」。(微博圖片)

原來金星與漢斯離婚是因為孩子，當年二人領養了三名小孩，因為戶口問題而離婚。(微博圖片)

金星與漢斯多年嚟都咁恩愛。(微博圖片)

其實金星與漢斯結婚之前，亦曾經有過一段婚姻，而該後婚姻的對象更是一名女性。金星九歲就已經加入瀋陽軍區歌舞團學習舞蹈，1984年畢業於解放軍藝術學院舞蹈系，1988年獲得獎學金赴紐約學習現代舞，是內地第一位獲得美國藝術研究院獎學金的藝術家。但當時他因為簽證的問題，未能繼續留在美國深造，於是便想出「假結婚」一招，在1990年時他與好友艾力克的女朋友肯波琳假結婚，直到2000年，因為肯波琳懷有艾力克的孩子而正式離婚。

金星是舞蹈家出身。（微博）