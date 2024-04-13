80億闊少莊家彬激罕攜妻出席活動　女方婚後連生三子坐穩地位

已故賭王何鴻燊四房千金何超欣不但曾被爸爸盛讚「靚到不得了」，學業成績同樣出類拔萃，一向以學霸形象示人的她經常到世界各地參與研討會，早前她就獲邀出席中學母校活動，她在社交平台曬出一系列照片，可見同場有不少名人，包括新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛同太太鄭余雅穎、莊士集團太子爺莊家彬（Albert）等等，莊家彬當日更激罕與太太程新惠（Grace）一起現身！

何超欣出席中學母校活動。（小紅書圖片）

鄭余雅穎。（小紅書圖片）

莊士集團太子爺莊家彬（Albert）激罕與太太程新惠（Grace）一起現身。（小紅書圖片）

合照。（小紅書圖片）

何超欣同程新惠。（小紅書圖片）

身為莊士集團第三代接班人的莊家彬，家族坐擁80億資產，他早年曾與大11年的傅明憲發展姊弟戀，有指因傅明憲曾離婚，不被男方家族認可，最後拍拖9年分手收場。2019年莊家彬突然被爆與拍拖4年的上海女友程新惠入紙註冊結婚，雖然當時程新惠被指是介入莊家彬同傅明憲戀情的第三者，但程新惠接受訪問時就否認，並強調是莊家彬分手後才開始交往。

莊家彬早年曾與大11年的傅明憲發展姊弟戀。（資料圖片）

2019年莊家彬突然被爆與拍拖4年的上海女友程新惠入紙註冊結婚。（IG圖片）

程新惠在圈中人緣甚廣。（微博@程新惠Grace）

程新惠去年出席何超蓮的婚禮。（IG@ava112411）

據知來自上海的程新惠家境富裕，不但樣貌出眾，工作能力亦非常出色，曾擔任吳宗憲經理人的她在圈中人緣甚廣，與何超蓮、高圓圓、蕭亞軒等私交甚篤，經常出席名媛聚會，但自從與莊家彬結婚後就變得低調，婚後誕下三子，組成五口之家。而嫁入豪門的程新惠養尊處優，即使已經是三子之母，但身形依然非常Fit，早前更獲高圓圓、林建岳兒子林孝能等慶祝生日，莊家彬搭住老婆程新惠膊頭合照，非常幸福！

程新惠與莊家彬結婚後誕下三子。（IG圖片）

一家五口非常幸福。（IG圖片）

為莊家彬妹妹莊家蕙慶生。（IG圖片）

程新惠早前更獲高圓圓、林建岳兒子林孝能等慶祝生日。（IG圖片）

同高圓圓感情好好。（IG圖片）

幸福！（IG圖片）

程新惠同何超欣、林心兒都好Friend。（IG圖片）