上山詩鈉女兒Hilary獲張智霖袁詠儀慶生　與湯鎮業仔頭貼頭好親密

上山詩鈉女兒Hilary Fan遺傳了媽媽的優良基因，不但擁有混血美貌，而且外形出眾，近年更被外界譽為「最索星二代」。今日（12日）是Hilary的27歲生日，上山詩鈉在IG Post出一系列合照，並寫道：「Always the best to celebrate bday with family！Happy birthday my sweetheart！Love you！（與家人一起慶祝生日總是最美好的！生日快樂我的寶貝！愛你！）」

遺傳了媽媽的優良基因。（IG@annaboop）

生日快樂！（IG@annaboop）

Hilary的表舅父張智霖（Chilam）同表舅母袁詠儀（靚靚）都有出席生日會。（IG@annaboop）

顏值出眾！（IG@annaboop）

相中所見，除了媽媽上山詩鈉之外，Hilary的表舅父張智霖（Chilam）同表舅母袁詠儀（靚靚）都有出席生日會，張智霖同靚靚以情侶Cap帽上陣，靚靚更搭住Hilary膊頭合照，三人同樣顏值出眾！而Hilary日前亦有曬出與同是4月生日的湯鎮業孖仔湯君耀（Chris）及湯君慈（Bruce）一起慶生的合照，Hilary更與湯君耀頭貼頭拍照，玩得非常開心！

Hilary日前亦有曬出與同是4月生日的湯鎮業孖仔湯君耀（Chris）及湯君慈（Bruce）一起慶生的合照。（IG@hilaryasdf）

玩得好開心！（IG@bruce_tong）

盡興！（IG@bruce_tong）

三人感情好好。（IG@hilaryasdf）

曾在美國波士頓大學留學的Hilary，畢業後回港發展，現時活躍於時尚圈，不時獲邀出席品牌活動，又有為品牌拍攝廣告，外形出眾的她更有「最索星二代」之稱！Hilary早年曾與富三代施仲樂拍拖，2019年Hilary陪男友入馬場拉頭馬，令戀情曝光，但2021年施仲樂帶入馬場的女伴已悄悄換人，而施仲樂爸爸施榮懷事後亦證實兒子與Hilary早於2020年已經分手。

有「最索星二代」之稱。（IG@hilaryasdf）

為品牌拍攝廣告。（IG@hilaryasdf）

與黎姿同場。（IG@hilaryasdf）

2019年Hilary陪男友施仲樂入馬場拉頭馬，令戀情曝光。（影片截圖）