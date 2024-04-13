李龍基再談未婚妻王青霞激動哽咽　梁思浩爆Chris一舉動定必無事

由梁思浩主持的YouTube頻道《娛樂好好玩》集娛樂、玄學、文化於一身，主打娛樂大小事敢言又直說，為網民帶來全新的直播體驗。梁思浩今日凌晨於IG出post表示：「12號 (昨晚) 第一集直播就破了YouTube首播人數紀錄，亦都破咗最快訂閱記錄，多謝全球網民嘅支持，多謝我兩位好拍檔 #楓燧道長 及 #梁銨庭」而昨晚首集的神秘嘉賓，就是近期娛樂新聞的話題人物李龍基。梁思浩特別答謝李龍基說：「特別多謝我嘅嘉賓李龍基哥哥，你嘅真情剖白，你嘅眼淚，感動了我！祝福您早日如願以償。」

李龍基為梁思浩YouTube節目擔任神秘嘉賓。(ig圖片)

李龍基為梁思浩YouTube節目擔任神秘嘉賓。(ig圖片)

李龍基為梁思浩YouTube節目擔任神秘嘉賓。(ig圖片)

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）因涉逾期居留虛假文書等6罪而被關押等候審訊，而「愛妻深切」的基哥則每日都前往探望，他曾公開表示：「我喺呢度再重新一次我嘅立場，咁從呢秒開始我同Chris嗰啲事唔再作任何嘅發表，多謝各位關心，唔再作出任何嘅評論。」宣布封口。不過李龍基在梁思浩的節目中，終於再度開腔談及摯愛王青霞。他表示事發後自己有一星期食不到也睡不到，直言與王青霞經過今次的波折困難，兩人的感情比前更加深厚，又透露：「佢依家係日日都寫信畀我，每日都寫一封信畀我。」說時不禁哽咽兼眼眨淚光。李龍基還說王青霞當年也有在梁思浩的施棺贈殮頻道捐過棺材，梁思浩即說：「咁佢一定無事。」指施棺贈殮有好大福報的。

李龍基再度開腔談王青霞。(youtube截圖)

李龍基再度開腔談王青霞。(youtube截圖)

李龍基再度開腔談王青霞。(youtube截圖)

李龍基再度開腔談王青霞。(youtube截圖)

李龍基不禁哽咽。(youtube截圖)

李龍基不禁哽咽。(youtube截圖)

李龍基不禁哽咽。(youtube截圖)