聲夢1+2｜周吉佩周志康「唱」玩澳門　金永衡除衫出招被嘲豬隊友

《聲夢傳奇》家族首個音樂綜藝《聲夢1+2》今晚（13日）一集，「紅藍大戰」直接在澳門開始，《聲夢》畢業生分成兩隊大比拼，分別是紅隊的隊長Aska（張馳豪）、Felix（林智樂）、Desta（李茵彤），對戰藍隊的隊長Sherman（潘靜文）、Duncan（侯雋熙）、金仔（金永衡），紅、藍隊分別請來《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）、《超級巨星》出身的周志康擔任嘉賓齊齊玩轉澳門。

三代歌唱比賽參賽者聚首一堂。

今集可謂「聲夢版體能之巔」，齊齊挑戰體能極限！熱身遊戲「邊個反應快」已考驗眾人速度、敏捷度，玩法是每隊各派一人分別做攻和守，「攻」隊可隨時搶走中間的咪高峰，若在得分區前被「守」隊捉到就冇分；身高1米85的Aska盡顯長腿優勢，撇甩周志康贏分；Duncan假動作亦搶咪成功，並大拋離Felix；而金仔對戰吉吉這round更成整個遊戲爆笑位，金仔脫外套「害人終害己」，絕對不容錯過！第二回合團體賽還考驗眼力，藍隊更自封「光速藍」，想知如何光速法？節目自有分曉。

現場勁high！

全集焦點的遊戲「唱K Gym Gym Gym」，顧名思義需要一邊做健身一邊唱歌，第一回合每隊派出三隊員做三種不同健身器材，紅、藍隊分別挑戰《Para Para Sakura》和《爆了》，兩隊同樣順利完成，難不到一眾練開歌的有「氣」之人；而第二回合，紅隊派出Aska對戰藍隊的Duncan，邊做引體上升邊唱歌，兩猛男齊晒健碩麒麟臂，相當有睇頭！

左起：Sherman（潘靜文）、Duncan（侯雋熙）、金仔（金永衡）

最後決勝負的「樓上樓下齊齊估」，玩法是每隊分別派兩隊員在樓上和樓下，兩隊樓下的隊員輪流估歌名，估中可揭開相應的數字拼圖，拼圖背後隱藏終極歌名的提示，而樓上隊員就要去估出終極歌名；紅隊在此環節狀態大勇，即使拼圖僅揭開一半，吉吉和Felix分別估中隱藏的終極歌名，尤其Felix更獲隊友們大讚叻仔，絕對是「智力擔當」。相反，藍隊的Duncan和金仔則被隊友Sherman和周志康嘲諷「豬隊友」，金仔亦自封「垃圾」，爆笑又抵死！

紅隊找來周吉佩擔任嘉賓。