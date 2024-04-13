內地85歳畫家范曾再婚嫩妻身份被起底　徐萌被誤會是前TVB女星

有「中國書畫巨匠」之稱的85歳內地知名畫家范曾，近日突然公開宣布四度再婚，迎娶細自己50年的年輕貌美女子徐萌，震驚不少網民。而對於他這一位嫩妻則引起大家好奇心，更一度被網民誤會她是前TVB女星艾尚真（舊名：徐萌），最終令到她要拍片對外澄清。

范曾突然宣布再婚。（VCG）

當范曾宣布再婚迎娶徐萌後，不少網民都誤會她的真實身份其實是前TVB女星艾尚真，甚至在網上誤用其過去做模特兒的美照，似乎令到她非常困擾，最終要拍片以作澄清，她表示：「我要給大家澄清一下，這些照片應該是被誤用了，我本人現在也有個幸福美滿的家庭。」而被誤會原因明顯地是因為二人同姓同名，艾尚真原名叫徐萌。

而據有報導指出，范曾嫩妻徐萌極有可能是曾主持中國交通廣播節目《汽車風雲》的主持人，過去亦有名為「DJ徐萌」的微博，不過賬號已經被註銷。

范曾嫩妻徐萌。（微博圖片）

艾尚真被誤會是范曾嫩妻。（艾尚真微博圖片）

現年37歲的艾尚真是重慶人，曾在2008年參選國際中華小姐獲得季軍，隨後留港發展，陸續參演了不少TVB的劇集，就好像《飛女正傳》、《誘情轉駁》、《女王辦公室》等，而在2011年推出的《不速之約》就是其最後一部TVB作品，現時已將重心轉移內地發展。