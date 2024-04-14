向佐演技惹爭議強調唔會放棄做演員　哽咽讚郭碧婷偉大：無可挑剔

內地綜藝節目《無限超限班2》播出後，引來不少話題，當中向佐的演技受到不少爭議批評，但他仍然堅持熱愛演員這份工作，親自回覆網民不會更換道路。

向佐的演技受到不少爭議批評。（向佐微博圖片）

在節目中，向佐挑戰了不同題材的劇本拍攝，包括有古裝、現代劇等，但其表演痕跡卻相當明顯，顯得不夠自然，難令觀眾投入他飾演的角色中，演技確實有待進步。而對於演技受到批評，向佐日前亦有感而發，表達出願意接受吸取不同意見，真誠的話語讓大家相信他會做得到，期待他帶驚喜給大家。

有網民就在他的貼文留言，直指他對普通生活認知太少，勸他換一條路走吧！對此他就親自回覆：「我不會換的，不如你放棄勸告我吧。」

向佐親回覆網民。（微博圖片）

向佐一度講到哽咽。（影片截圖）

另外，在節目調解觀察室環節中，提到與太太郭碧婷意見不同時會如何處理時，向佐就表示大家會通過討論來解決問題，更對郭碧婷為人讚不絕口，一度講到哽咽：「她從來不跟我吵架的，她甚麼都會誇獎我會鼓勵我，她也是個很偉大的媽媽。她從來不在網絡上留任何的言語，她只會默默在後面支持我，真的。（加倍對她好）有，我就想我兩個孩子，開開心心。她是個很偉大的女人，我老婆，真的，而且我一點都不介意，所有人說我是郭碧婷老公，一點都不介意，她對孩子的愛，她對我的愛，她對我父母的愛，她對她自己父母的愛，就是我無可挑剔的。」