黎芷珊邀歌手拍節目「食檸檬」：因為要全程跟住

由黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》將於4月21日推出，逢星期日晚上9點半翡翠台播映。芷珊自2012年起連續兩年的訪談節目《最佳男主角》、《最佳女主角》均成為焦點代表作，並憑《最佳男主角》在《萬千星輝頒獎典禮2012》中勇奪「最佳節目主持」。除了「男女主角」系列，芷珊之後主持的《單對單》及《童你一起長大了》播出期間一樣叫好叫座。

為了精益求精及為觀眾帶來全新面貌的訪談節目，芷珊今次破天荒推出紀錄式訪談節目《芷珊約您》，碌盡人情卡廣邀在樂壇舉足輕重的7位代表人物，張敬軒、楊千嬅、王嘉爾、溫拿、草蜢、許志安及陳慧琳，並跟著他們先後走訪紐約、上海、澳門、馬來西亞、高雄、及廣州等不同地方，以跟拍形式貼身直擊7大歌手/組合舉行世界巡迴演唱會時台上台下的珍貴點滴，與7大單位嘉賓一起「唱」遊世界、暢談人生的同時，亦讓觀眾可360度對訪談嘉賓有更深入的認識和了解；當中千嬅和安仔更會百分百坦蕩蕩分享之前遇到事業低谷時的真實感受、及如何克服逆境，有血有汗有洋蔥！早前無綫官方社交網陸續釋出7大單位嘉賓的精彩預告片，在許志安的一集，他首度剖白2019年經歷低潮期後的衝擊，並坦言是「一世的傷疤」，甚至因此對歌唱事業失去期望。此外，片段見芷珊除了緊貼各組嘉賓深入舞台不同角落，還會由綵排一直貼身跟拍至上台，為大家揭秘7組嘉賓臨上台表演前最真實一面；芷珊與嘉賓的訪談地點亦不會局限於餐廳或室內，其中張敬軒一集，芷珊便與軒仔坐在紐約的Limo（豪華轎車）上閒話家常，仲要大歎香檳，勁Chill！

親自構思節目碌盡人情卡其實為「自肥」？

《芷珊約您》早於去年年初已開始籌備，芷珊受訪時透露節目構思起點源於疫情過後、自己私心想出國旅遊順道拍攝節目，難怪芷珊亦笑指是「自肥」之作：「以往做開嘅訪談節目多數坐定定，但係依家觀眾要求愈嚟愈高，多啲畫面會更加吸引，所以就諗有咩形式嘅訪談節目可以飛去唔同地方呢？加上歌手系列我未做過，所以就諗到需要周圍飛嘅巡迴演唱會。」經過一輪籌備及聯絡工作，節目於去年7月正式開拍，芷珊續指希望透過節目，讓觀眾看到更多歌手們不為人知的一面：「大家只係睇到台上嘅表演，台後其實仲有好多特別嘢，諗都諗唔到會發生嘅，我覺得都幾有趣架！」

邀約歌手期間食盡檸檬

談到能夠請到這麼多位樂壇頂級歌手擔任嘉賓，出名在娛圈人脈甚廣的芷珊笑言亦有「食檸檬」時候，原因與「紀錄片」拍攝形式有關：「有啲歌手嚇親，因為全程要跟住，但我就係想有變化，所以最終唔成事。同埋嗰陣係疫情尾聲，有啲歌手仲會戴口罩，同埋除咗開騷其餘時間都留喺酒店，比較難配合拍攝。」加上每位歌手檔期不同，演唱會後台又多「神秘禁地」，洽談過程絕對是一大挑戰，芷珊說：「雖然台後好多嘢拍，但有啲嘢唔穿得，要一路同嘉賓嗰邊傾。」

親授當金牌主持技巧

芷珊又揚言節目「咩都有得睇」，訪談內容除圍繞事業、家庭、私人生活，還會探討社會話題。談到為何能贏得如此多藝人信任，芷珊笑指除了事前要花功夫做功課，對受訪者有深入及清晰的了解外，還必須與對方事前有充分溝通：「我訪問前會再同佢哋傾吓偈先，畀佢哋知我嘅方向係點、希望件事出嚟係點，等佢哋有信心，就會好放心、好坦白咁同我盡訴心中情。」