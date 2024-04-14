前港姐季軍生圖曝光面上歲月痕跡靚得自然 曾遭騙財色三度被悔婚
撰文：張嘉敏
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現年53歲的梁佩瑚（Isabel）在1989年參選港姐獲得季軍後入行，早年已淡出娛樂圈。她在朋友介紹下認識細她一年的現任內蒙古富商老公郭雲飛，兩人因同樣熱愛打高爾夫球而結緣，並於2016年在三亞舉行了盛大婚禮。雖然梁佩瑚婚後沒有生B，但亦無損她與老公的感情，她更將繼子視如己出，全力照顧家庭，過住少奶奶的生活。夫妻倆不時一起行山運動、打高爾夫球，相約好友聚會，每逢節日都一起慶祝，婚姻生活幸福美滿。雖然梁佩瑚近年甚少公開露面，但亦有不時在社交平台分享日常生活和近況。
日前有網民於小紅書分享了梁佩瑚於九龍灣國際展貿中心出席活動時的視頻，是用原相機拍下的真實狀態。視頻中可見梁佩瑚正在為粉絲簽名，簽好後她還說：「唔該晒」親切友善又有禮。身穿名媛風套裝的梁佩瑚皮膚依然白滑緊緻，狀態Fit爆，風采不減當年。雖然從她的面上也有歲月痕跡，但反而令她靚得更自然。當日她的老公都有同行，一直陪在她身旁，恩愛之情羨煞旁人。
梁佩瑚現時擁有幸福婚姻可算是苦盡甘來，她遇見丈夫前的感情路坎坷不斷，她曾在接受訪問時透露曾三度被悔婚，除了被騙錢之外，更曾在不知情下介入別人的婚姻，遭到對方老婆大罵「小三」及受到網絡欺凌，自言未遇到過好男人的梁佩瑚單身多年，但幸好最終亦遇上真命天子。
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