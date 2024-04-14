Tyson Yoshi 被問「這是誰」　本尊回應引台灣網民讚：好可愛！

「樂壇肌肉男」Tyson Yoshi 近期憑一首《你不會一輩子的愛上我》在台灣走紅，在台灣舉行的小型演唱中都得到不少少男少女樂迷喜歡。相信Tyson Yoshi在台灣走紅，不止是網民、香港樂迷，就連他本人都預料不及。



Tyson Yoshi 演唱會出現胸圍，基本啦。（資料圖片）

早前Tyson Yoshi 去了台灣舉行中學巡演，還被台下女觀眾「掟胸圍」，可見在台灣他已成為了潮流歌星之一。

Tyson Yoshi台灣中學巡演 台上驚現胸圍：送給你戴，胸肌太大了

「未成年」人士胸圍，真係唔掂得！（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi 除了在Instagram上會與粉絲互動，原來在Threads上他更為活躍。日前有一名粉絲在IG上貼上了他下車的短片。短片中，穿着白色背心的Tyson Yoshi 從車上下車，旁邊還有數名狀漢保鑣站在兩旁，嚴如巨星一樣十分有氣勢，而網民則寫道：「雖然我不知道他是進，但感覺他需要保鑣？」十分搞笑。這一則Threads就引來了本尊回應轉貼，寫道：「就.......保護一下保鑣。」意謂他才是保護保鑣那個，十分可愛。

Tyson Yoshi真係好搞笑。（Threads截圖）

就咁睇Tyson Yoshi 真係唔多需要保鑣。（Threads截圖）

就咁睇Tyson Yoshi 真係唔多需要保鑣。（Threads截圖）

就咁睇Tyson Yoshi 真係唔多需要保鑣。（Threads截圖）

此一回應也引來不少台灣網民注意，還「圈粉」了不少女粉絲，有網民就留言：「我快笑死了，你真的太可愛了。」也有人說：「那可以保護我嗎？」還有網民直言他比保鑣更壯，寫道：「你感覺一拳可以打飛人。」

網民讚Tyson Yoshi 可愛。（Threads截圖）

網民讚Tyson Yoshi 可愛。（Threads截圖）