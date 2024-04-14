Tyson Yoshi 被問「這是誰」 本尊回應引台灣網民讚：好可愛！
撰文：林迅景
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「樂壇肌肉男」Tyson Yoshi 近期憑一首《你不會一輩子的愛上我》在台灣走紅，在台灣舉行的小型演唱中都得到不少少男少女樂迷喜歡。相信Tyson Yoshi在台灣走紅，不止是網民、香港樂迷，就連他本人都預料不及。
早前Tyson Yoshi 去了台灣舉行中學巡演，還被台下女觀眾「掟胸圍」，可見在台灣他已成為了潮流歌星之一。
Tyson Yoshi台灣中學巡演 台上驚現胸圍：送給你戴，胸肌太大了
Tyson Yoshi 除了在Instagram上會與粉絲互動，原來在Threads上他更為活躍。日前有一名粉絲在IG上貼上了他下車的短片。短片中，穿着白色背心的Tyson Yoshi 從車上下車，旁邊還有數名狀漢保鑣站在兩旁，嚴如巨星一樣十分有氣勢，而網民則寫道：「雖然我不知道他是進，但感覺他需要保鑣？」十分搞笑。這一則Threads就引來了本尊回應轉貼，寫道：「就.......保護一下保鑣。」意謂他才是保護保鑣那個，十分可愛。
此一回應也引來不少台灣網民注意，還「圈粉」了不少女粉絲，有網民就留言：「我快笑死了，你真的太可愛了。」也有人說：「那可以保護我嗎？」還有網民直言他比保鑣更壯，寫道：「你感覺一拳可以打飛人。」