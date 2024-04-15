多圖｜梁凱晴歎椰子全身熱油按摩　彭慧中浸牛奶浴玩吹泡泡

由陸浩明（6號）、彭慧中、林秀怡及梁凱晴擔任主持，一共六集的旅遊飲食節目《吃貨橫掃深圳》，北上深圳四出覓食，還會到港人掃貨熱點，包括倉庫式超市等搜羅人氣產品玩「開箱試伏」，兩位美女主持更結伴享受CP值極高的泰式精油按摩。



幾位主持到處覓食。

菠蘿包咁食法又真係未見過。

佢哋個樣，話咗畀我哋知有幾好味。

今晚（15日）及明晚播出的第四及第五集，四位主持繼續捐窿捐隙尋找高CP值美食，包括攞米芝蓮攞到成幅牆都係獎狀的Fusion點心餐廳、抵食又新鮮的日式鐵板燒餐廳、任食活海鮮，連湯底也可自製的自助火鍋餐廳、適合打卡的泰式靚景café、環境及食材均屬上乘級數的高級素食餐廳等，另外四人還會帶觀眾體驗登台式唱K，6號更會發揮「食平啲」本色，深入有深圳流浮山之稱的「蛇口市場」開天殺價買平價海鮮，到底6號為何可以成功殺價之餘，又氹得街市姐姐笑逐顏開？就要留意節目。

呢個撈肉嘅魚肉，除咗切得夠薄透。

呢個撈肉嘅魚肉，除咗切得夠薄透。

仲要淋完熟油再淋豉油撈勻嚟食，齋聽都feel到個鮮味。

400零蚊兩個人成枱嘢食，仲要啲食材咁新鮮，抵呀！

400零蚊兩個人成枱嘢食，仲要啲食材咁新鮮，抵呀！

談到第四集重點餐廳，首推日式鐵板燒及米芝蓮Fusion點心餐廳，林秀怡更會大派北上覓食貼士，教大家如何以最便宜的價錢，享受最高級的味道，貼士與時間有關，記住留意節目。先說共有11道菜的日式鐵板燒，雖然主菜是新鮮龍蝦、和牛及肉眼任揀，還有手握壽司、鵝肝多士等其他美食，又可邊食邊欣賞師傅「熊熊烈火」的表演，但價錢都只是200零港元人均，相當超值。至於米芝蓮Fusion點心餐廳，則勝在能以「最common食材」，做出「最唔common味道」，主打菜式內有真‧菠蘿蓉餡料的「招牌菠蘿包」、「藤椒蝦餃皇」、以40分鐘手打魚肉製成的「欖仁白燒賣」及「燒味三拼（黑叉燒、脆叉燒、燒鵝）」等，煮法及用料均是其他點心餐廳少見，加上食材新鮮美味，難怪梁凱晴及彭慧中食到笑逐顏開。而第五集的重點餐廳，則非高級素食餐廳莫屬，雖然12道菜的人均消費高達745港元，但用料相當講究上乘，包括有25年老菜甫及９年原生百合等，而且餐廳更會另外送上3道隱藏菜式，加上極適合打卡的舒適優雅環境，絕對是物超所值。林秀怡更指餐廳為了做到「不時不食」，一個月會換一次菜單，保證食物質素之餘，亦能令顧客更有新鮮感。

梁凱晴享受CP值極高的泰式精油按摩。

梁凱晴享受CP值極高的泰式精油按摩。

梁凱晴享受CP值極高的泰式精油按摩。

梁凱晴享受CP值極高的泰式精油按摩。

除了又玩又食，梁凱晴及彭慧中更結伴享受CP值極高的泰式精油按摩，圍著浴巾的二人，在宮庭式的環境下分別享受了店舖的招牌椰子全身熱油Spa及牛奶泡泡浴，童心未泯的彭慧中大玩吹泡泡，全程享受到闔晒眼的梁凱晴笑言：「間房點埋椰子香薰，好有亞熱帶Feel，真係好似去咗泰國咁。」

童心未泯的彭慧中大玩吹泡泡

童心未泯的彭慧中大玩吹泡泡