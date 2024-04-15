TVB福祿壽對撼ViuTV金像獎　一句就可以解釋整晚形勢｜任噏亂評

上幾篇講過TVB無綫翡翠台星期日的節目調動，以及分析，承接《中年好聲音》時段的《福祿壽訓練學院》的一些問題。《福祿壽訓練學院》播出第三周，相信大家都明顯感覺到這一集內容明顯「加重料」！為什麼呢？



劉嘉玲以「龍蝦裝」亮相金像獎，造型獨特成為全場焦點！（陳順禎 攝）

要分析星期日晚局勢，就是講埋電影圈。事關日前（15/04）星期日晚正是香港仍至亞洲區的電影盛事，一年一度的香港電影金像獎頒獎典禮。就算是在過去一年沒入場睇過電影的觀眾，或少或多都會留意到尖沙咀文化中心搭起了場地，又或事前留意到有關報道。

《毒舌大狀》有口皆碑，作為男主角的子華當然是功臣，失落影帝令大批粉絲失望。（劇照）

還記得TVB一直都是金像獎的「支持者」，由第2屆開始直到第36屆（中間幾屆由ATV轉播）都負責轉播這一個香港盛事， 好幾年甚至能在場地見到TVB將駐廠景用的攝錄器材搬到尖沙咀現場使用，認真畀面！唯自2018年開始，情況就有了改變。

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「大嫂」林明禎與「二嫂」鄧麗欣性感亮相紅地氈。（梁碧玲 攝）

不知道是ViuTV搶得了轉播權，還是TVB主動放棄，最終2018年第37屆金像獎就交由了ViuTV作轉播，而ViuTV亦好識做地全台大搞，事前製作了多個針對性節目為金像獎預熱。當年金像獎主席爾冬陞亦曾公開說：「他們為金像獎準備了一連串節目，相信會令金像獎生色不少，亦要感謝他們的投入與重視，ViuTV與金像獎同樣有支持創意及多元化聲音精神。」

張達明上前與多年好友黃子華合照。（莫匡堯 攝）

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正所謂「一不離二，二不離三」，合作過了就好可能會出現，「又搞得幾好喎，試多幾次啦」甚至是「OK就唔好改」的情況。就這樣年度娛樂盛事，「免費」的節目轉播就由TVB交到了ViuTV手中。

「隔籬台播金像獎喎，點部署？」「大做囉！」一想到TVB高層開會的情況，就會令人覺得，他們會有以上對白。面對一個全港仍至全球華人都想睇的節目，首當其充就是收視。這亦是TVB高層、監製們、製作組需要面臨的問題。怎樣搶收視？「簡單，大做！」

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睇評審嘅反應，就知有幾好笑。

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「大做」意思並不單指隨便做個節目對撼，今次TVB在《福祿壽訓練學院》可是具有針對性的。「隔籬台」播金像獎嗎？那我就做個「福祿壽頒獎禮」，由一班藝人、學員扮影視、歌星上台攞獎，王祖藍扮梁朝偉，李思捷扮李佳芯再自抽「疑似被雪藏事件」，還有郭珮文、陳懿德扮人肉獎座。略嫌未夠份量？再邀請盧海鵬上節目「試咪」，夠晒「金像獎味」了吧！一個節目攝不滿時間，那就再加一個《中年好聲音》紅白大戰，就能完美蓋過整個金像獎時段。

盧海鵬獲頒「榮譽博士」。（《福祿壽訓練學院》截圖）

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ViuTV有真．粱朝偉。（金像獎截圖）

TVB亦都有粱朝偉。（《福祿壽訓練學院》截圖）

說到這裏，是不是即是TVB搞對抗呢？又不完全是。在商言商，於TVB的角度來說，收視就是劇集、節目成功與否的一大指標。「隔籬台」有金像獎，斷估高層們也不會坐圍堆一台一齊打開「隔籬台」收睇吧。很自然地，製作組就要想盡辦法留住那一班TVB忠實觀眾，最起碼也要奠出不比金像獎遜色太多的節目。

而且，《福祿壽訓練學院》搞出一個另類頒獎禮，也是致敬了金像獎這個年度盛事，也提醒了大家「係喎，今日有金像獎！」相信亦是一個兩完其美的安排，相信「曾生老友」爾冬陞亦不會太介意，亦不得不套用曾志偉的一句名言：「打和～～～！」