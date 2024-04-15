「你係咪嬲我呀」近照曝光仙氣滿瀉　網民稱改問「你係咪追我呀」

「你係咪嬲我呀」近日成為城中熱話，事緣一段近13年前的小學辯論比賽片段出土，以「香港兒童真幸福」為辯題，當中反方女生出其不意以一句「你係咪嬲我呀」反問嚇窒全場，代表正方的男同學反應極快隨即反問「今日我嬲唔嬲你，同呢個辯論比賽有乜嘢關係呀？」反方的女生不依不饒，繼續追問「你究竟嬲唔嬲我呀？」男生則情緒激動地強調：「我哋不如做咗正經嘢先，而家打辯論比賽，唔好玩啦」，並繼續陳述自己的理據，贏得全場掌聲。

反方一隊女學生近況亦曝光，有指曾任教協恩辯論隊的老師表示，當年片中女生已成為律師，至於片中男同學有網民則留言透露「個男仔已經移咗民」。

雙方正進行自由辯論環節，陳姓男生擔任正方第二副辯，說出自己理據。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

反方結辯是一位女生，進行相關反駁，甚至詢問「友方同學，我答完你到你答我，你哋係咪嬲我呀？」，隨即引來全場爆笑。（網上影片截圖）

油天成隊同學聽到O咀無法畀反應。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

有網民翻出女主角近照，可以看出是一張畢業相，女大十八變，現在已是仙氣滿瀉，有網民笑稱現在要改問「你係咪追我呀」。

有網民翻出女主角相片，超仙氣。（網上圖片）

2011年第五屆聯校小學辯論比賽冠軍賽，由油麻地天主教小學（海泓道）擔任正方，協恩中學附屬小學則為反方，以「香港兒童真幸福」為辯題輪流發表論點。在自由辯論環節油天陳同學發言後，協恩一位女生反駁：「友方同學我哋辯論成日等唔等於我哋幸福呀？」她突然問道：「友方同學，我答完你到你答我，你哋係咪嬲我呀？」