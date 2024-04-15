《KKBOX 香港風雲榜》6.1開騷　MIRROR全員出席5鏡仔奪年度歌手獎

本年度由香港 KKBOX 主辦的《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》，正式宣布於6月1日晚上8點，假香港會議展覽中心 Hall 5BC 盛大舉行！

香港 KKBOX 主辦《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》首輪演出陣容率先曝光，6月1日 焫著會展。

今年大會以「TIME IN THE BOX」為主題，將「過去、現在、未來」凝聚於此時光盒子中，賦予其奇妙的變奏，化成一個個精彩的音樂表演。樂迷與各演出單位將一同登上這輛時光列車，在音樂的旋律中穿梭於時空之間。

一個百分百以樂迷點播次數而產生的年度得獎名單，衍生出今屆十位年度風雲歌手及年度新人。大會於4月11日公佈完整得獎名單，由2023年1月1日至2023年12月31日期間之點播次數統計為依據，《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》「年度風雲歌手」得獎歌手分別為：Anson Lo 盧瀚霆、Dear Jane、Edan 呂爵安、Hins 張敬軒、Ian 陳卓賢、Jer 柳應廷、Keung To 姜濤、MC 張天賦、陳蕾、林家謙；「年度新人」由 Jeffrey 魏浚笙奪得，而「年度編輯推薦歌手」得獎者則是雷同二友。（註:以上得獎名單是統計2022年12月1日或之後發行的歌曲，於2023年1月1日至2023年12月31日期間的點播次數而得出的成績。）

Anson Lo 盧瀚霆

Anson Lo 盧瀚霆的作品一直為樂迷帶來驚喜。 在 2023 年，他翻唱了張國榮的〈偷情〉 ，更以此曲 穩坐了本地年度單曲累積榜的冠軍寶座，成績非常矚目。 此外，他的不同作品〈MONEY〉、〈同居陌生人 (ViuTV劇集: 百萬同居計劃歌曲)〉、〈浪漫殺死巨蟹座〉也在 KKBOX 本地年度單曲累積榜上大放異彩，可見了他的人氣和魅力不容小覷。

Anson Lo 盧瀚霆

Dear Jane

Dear Jane 於 2023 年頭先以〈到底發生過什麼事 (feat. 八三夭)〉延續氣勢，但當然不至於此！勤力的他們繼續推出專輯《X》及《X (Deluxe Edition)》，其中〈懷舊金曲之夜〉、〈浮床〉等歌曲引起樂迷共鳴，成功打進 KKBOX 本地年度單曲累積榜；再加上與 Anson Lo 合唱的〈MONEY (Anson Lo x Dear Jane)〉強力助攻，成功躋身本屆年度風雲歌手。

Dear Jane

Edan 呂爵安

Edan 呂爵安於 2023 年推出多首不同風格的歌曲，持續為樂迷帶來新鮮感。冧爆樂迷的〈LOVERSE〉、虐心情歌〈E先生 愛人執照〉、充滿未來感的〈ChatMrE〉及激勵人心的〈Again!〉等各有特色的歌曲皆打進 KKBOX 本地年度單曲累積榜，其中〈LOVERSE〉更是取得了第七位的好成績，可見不同面貌的 Edan 皆深得樂迷歡心，期待 Edan 繼續為樂迷帶來更多驚喜。

Edan 呂爵安

Hins 張敬軒

一首好的作品無論聽多少次都不會夠，張敬軒去年推出的〈隱形遊樂場〉唱出不少人的唏噓，成功獲得 KKBOX 本地年度單曲累積榜第十四位。及後推出 6 個不同編曲版本，持續為樂迷帶來不同的衝擊，各版本均受到樂迷們的喜愛。年頭他亦推出了《The Next 20 HINS LIVE IN HONG KONG 張敬軒演唱會 (Live)》專輯讓樂迷重溫其演唱會中的精彩演出，相信軒公於 2024 年會繼續推出更多好歌，為樂迷帶來驚喜！

Hins 張敬軒

Ian 陳卓賢

Ian 陳卓賢於 2023 年繼續向「全能唱作人」的道路發展，他推出了多首自己作曲及監製的作品，展現出他的創作才華。其中〈再見 寧靜海〉、〈抱抱無尾熊〉分別奪得 KKBOX 本地年度單曲累積榜亞、季位置，另外〈擁抱後的歌〉、〈仍在〉及為 AP 潘宇謙作曲及合唱的〈天黑時想跟你到白頭 Feat. Ian 陳卓賢〉等歌曲亦打入 KKBOX 本地年度單曲累積榜 TOP 100，可見其唱作實力早已得到樂迷的認可。

Ian 陳卓賢

Jer 柳應廷

繼前年的虐心三部曲，2023 年的 Jer 柳應廷向大家展現創新大膽的風格。首先以〈從零開始的新世界〉與大家開展新的一頁，之後亦推出風格各異的〈JM單身9〉、〈鹹魚遊戲《死屍死時四十四》電影主題曲〉及〈Dear Children〉等歌曲，為樂迷帶來耳目一新的聽覺享受。

Jer 柳應廷

姜濤

上年姜濤聲勢繼續強勁，無論翻唱張國榮的經典歌曲〈追〉、以及特顯個人風格的〈Dummy〉均打入 KKBOX 本地年度單曲累積榜頭十位置， 另外翻唱劉德華的歌曲〈沒有翅膀的天使〉、其演唱會主題曲〈濤〉亦打入頭二十位。姜濤一向以作品說話，透過歌曲表達自己的情感與心聲。期待他繼續推出更多優秀的作品，用音樂與樂迷進行更深層次的交流。

姜濤

MC 張天賦

MC 張天賦於 2023 年共有 11 首歌曲打入 KKBOX 本地年度單曲累積榜 TOP 100，成績非常驕人。其中傳唱度非常高的〈世一〉獲得 KKBOX 本地年度單曲累積榜第六位。乘著《This is MC》演唱會的熱度，其專輯《This is MC》亦連續七星期登上 KKBOX 本地專輯週榜第一位，風頭一時無兩。

MC 張天賦

陳蕾

陳蕾近年在音樂路上越戰越勇，越來越找到自己的風格，突圍而出。其中歌名取材自《Hunter x Hunter》的歌曲如：〈窮人的薔薇〉、〈伸縮自如的愛〉及〈神的不在場證明〉均於 KKBOX 本地年度單曲累積榜獲得佳績，成功將個人喜愛的動漫元素融入歌曲，創作出多首別樹一格的作品，亦令她首次成為年度風雲歌手。

陳蕾

林家謙

林家謙繼續蟬聯年度風雲歌手！2023 年共有 4 首歌曲打入 KKBOX 本地年度單曲累積榜 TOP 100，其中〈萬一你是個好人〉唱入一眾樂迷心扉，深受大家喜愛。另外〈小林不動產〉、〈怪我只敢做好人〉及〈流離者的海〉等歌曲均獲得不俗的成績，令人更期待他之後的創作。

林家謙

Jeffrey 魏浚笙

Jeffrey 早已憑優秀的外型及可愛的個性得到眾多粉絲的關注，但他卻不止步於此，他於 2023 年以樂壇新人姿態進軍樂壇，而他首支單曲〈第一個迷〉一推出即連續四星期登上 KKBOX 本地新歌週榜，之後推出的〈遺忘了初心的我們〉、〈失約巴黎〉亦深受樂迷喜愛，並登上 KKBOX 本地年度單曲累積榜 TOP 100。以新人來說成績非常驕人，難怪成功成為第六屆 KKBOX 香港風雲榜的年度新人。

Jeffrey 魏浚笙

雷同二友

KKBOX 編輯團隊每年都會選出一個有潛力的音樂單位，成為年度編輯推薦歌手。而今年的年度編輯推薦歌手為近年嶄露頭角的雷同二友！這兩位看似嬌滴滴的女子，卻在作品中注入了巨大的能量，時而活潑，時而憂鬱，聽著聽著就被治癒了。 上年推出由謝芊彤作曲、作詞的〈路仍長〉讓你在這個混亂的世界學懂如何自處，令不少樂迷共鳴，成為他們其中一首代表作。

雷同二友

另外，讓樂迷引頸以待的「KKBOX 香港風雲榜」，除了以不同獎項表揚歌手們過去一年努力的成果，同時雲集本地與台灣最強人氣歌手於會上跨單位演出，為入場的樂迷帶來最具活力、最精彩、最難忘的音樂盛會。首輪演出陣容已於4月12日率先公佈，當晚涵蓋多個演出單位，當中包括：Anson Lo 盧瀚霆、Edan 呂爵安、Ian 陳卓賢、Jer 柳應廷、Keung To 姜濤、MC 張天賦、MIRROR、 陳蕾、樂隊 Dear Jane、雷同二友 and more…單是這張演出名單，相信已經讓不少樂迷心跳加速！