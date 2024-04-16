新城重新打造《新城唱好音樂會2024》　第一擊舉辧周禮茂作品展

新城電台的重新打造《新城唱好音樂會2024》，第一擊將舉辧《新城唱好海洋公園音樂會 周禮茂作品展》，鐵定於6月8日星期六，晚上7時假座海洋公園怡慶坊舉行。演出名單終於曝光，邀請得15位重量級歌手及人氣新晉歌手雲集，輪流演唱周禮茂經典作品，樂迷必定大飽耳福。

第一擊將舉辧《新城唱好海洋公園音樂會 周禮茂作品展》。

周禮茂作為資深填詞人和廣播人，曾參與和策劃過多個不同類型的活動，當年《新城唱好音樂會》亦是周禮茂策劃的活動之一，成功地深入樂迷民心。而今次《唱好音樂會》載譽歸來，在這個別具意義的音樂會中，邀得多位巨星級嘉賓參與演出，包括：陳慧琳、楊千嬅、張敬軒、林奕匡、胡鴻鈞、葉巧琳、黃淑蔓、周吉佩、余宗遙、周子涵、黃明德、鍾柔美、詹天文、林智樂及孫漢霖，共15位歌手靚聲唱好經典，以答謝周禮茂一直以來對樂壇作出的貢獻。

周禮茂作為資深填詞人和廣播人。

周禮茂出道三十多年，七百多首作品當中有不少更是耳熟能詳的經典作品，陪伴經歷不同人生階段，無論是在《心野夜》聽著《靜夜的單簧管》於《邊緣回望》《前塵》，或是在《繾綣星光下》與《好朋友》《隨時行樂》，周禮茂的詞都總會鼓勵著你，永不放棄！

周禮茂出道三十多年，七百多首作品當中有不少更是耳熟能詳的經典作品。

周禮茂第一首最廣為人知的填詞作品《邊緣回望》，正是葉德嫻於1987推出唱片的主打歌大行其道，除此之外，周禮茂的作品亦令到不少歌手一曲成名，甚或成為歌手們街知巷聞的經典金曲，包括：梅艷芳《憑什麼》、張學友《李香蘭》、王菲《夢中人》、 郭富城《狂野之城》及《第四晚心情》、陳慧琳《一切很美只因有你》、《風花雪》及《有福氣》；張智霖《祝君好》、梁詠琪《Today》、古巨基《友共情》、林憶蓮《沒有你還是愛你》、草蜢《忘情森巴舞》、《三分鐘放縱》、劉美君《我估不到》等等。