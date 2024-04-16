馮盈盈喊戲連場急搵泰臣補鐘挑機視后林夏薇　高鈞賢獲封御用暖男

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（15日）一集，大家期待已久的Ana（馮盈盈飾）終於登場。Ana上輯因自責令到森Sir（陳展鵬飾）與阿Wing（林夏薇飾）分手，遂遠走他方離開香港這個傷心地；後來在紐約與電腦奇才喬天祖（高鈞賢飾）邂逅並成為情侶；之後天祖因工作關係飛往香港並需停留一段長時間，Ana為了天祖終鼓起勇氣飛返香港。原打算勇敢面對過去的Ana，在蘭桂坊與森Sir巧遇一刻崩潰爆喊，令天祖大為擔心…Ana及後向天祖坦白往事，天祖不但未有介意，還決心幫Ana解開心結。

馮盈盈回歸喇！

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馮盈盈同高鈞賢Sweet到爆。

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盈盈昨晚一集喊戲連場，內心情緒相當複雜，她受訪時透露事前特意找泰臣「補鐘」：「事前我搵咗泰臣做我演戲老師，預先排練預演過後先正式拍攝，務求可以更加投入同掌握到劇中嘅感情戲。」

上演情深一吻。

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講到拍攝當日蘭桂坊人多又熱鬧，會否影響入戲？盈盈說：「好在泰臣老師教咗我一啲投入角色世界嘅技巧，同埋我事先重溫咗《逆天》第一輯喺蘭桂坊拍攝嘅場面，加強咗我嘅回憶令到拍嘅時候更易入戲。」《逆天2》中喊戲連場，盈盈坦言：「今次係我入行以嚟，拍過最多喊戲嘅一套劇，唔多唔少都會令到我喺拍攝過程中心情受影響。但我收工之後會搵方法調節自己嘅情緒走番出個角色，我參考咗一啲前輩建議，透過睇書、做運動、聽音樂嚟紓解壓力。」

高鈞賢「神還原」紐約愛巢，暖男指數爆晒錶！

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高鈞賢高大靚仔又識整嘢食，咁完美得唔得㗎？

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至於飾演盈盈男友的高鈞賢演出同樣亮眼， 高鈞賢在劇中除了高大靚仔，又識煮飯做家務，對盈盈的愛更是體貼入微，名副其實百分百暖男。高鈞賢近年不時飾演暖男角色，繼在《一舞傾城》飾演長情男俊駒、《新聞女王》飾演對未婚妻李施嬅無限包容的律師邵俊樂後，這次在《逆天2》飾演男友力Max的天祖，不但對著Ana溫柔無比、千依百順，為了令Ana回流香港後依然有「家的感覺」，除特意將家中所有擺設及物件「神還原」紐約愛巢，就連「景觀」問題亦以「牆上投影」予以解決，暖心及浪漫度爆燈。

馮盈盈重遇番陳展鵬，當場崩潰爆喊。

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馮盈盈重遇番陳展鵬，當場崩潰爆喊。

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連續三套劇大晒暖男面，高鈞賢絕對有潛力成為「新一代御用暖男」。提到與高鈞賢劇中Sweet爆CP感十足，盈盈笑言高鈞賢現實亦是百分百暖男：「第一次同Matthew（高鈞賢）合作，覺得佢好似一個大哥哥，好親切又好識得照顧身邊嘅每一個人，包括台前幕後所有工作人員，又會主動買零食嘢飲畀整個劇組，名副其實戲內戲外都係暖男！」

馮盈盈重遇番陳展鵬，當場崩潰爆喊。

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盈盈劇中喊戲連場，內心情緒複雜，佢事前特意搵嚟泰臣「補鐘」提升演技。

盈盈劇中喊戲連場，內心情緒複雜，佢事前特意搵嚟泰臣「補鐘」提升演技。

今晚（16日）一集將上演重頭戲，Ana將與阿Wing見面剖白心聲兼道歉，Ana更會再度哭成淚人！講及這場重頭戲，盈盈受訪時說：「呢場我同薇薇真情剖白嘅重頭戲，係將我哋兩個角色心結解開嘅契機，所以我哋拍攝前都好認真看待，事前特意溝通咗好多次，一齊傾點樣演繹出來效果會比較好。」

盈盈劇中喊戲連場，內心情緒複雜，佢事前特意搵嚟泰臣「補鐘」提升演技。

盈盈劇中喊戲連場，內心情緒複雜，佢事前特意搵嚟泰臣「補鐘」提升演技。

盈盈劇中喊戲連場，內心情緒複雜，佢事前特意搵嚟泰臣「補鐘」提升演技。

盈盈劇中喊戲連場，內心情緒複雜，佢事前特意搵嚟泰臣「補鐘」提升演技。

今晚一集，盈盈同薇薇面對面道歉加剖白心聲，再次哭成淚人。

今晚一集，盈盈同薇薇面對面道歉加剖白心聲，再次哭成淚人。

盈盈續指很喜歡這場戲，她說：「因為呢場戲，唔單止畀Ana可以講出抑壓喺心底好耐嘅說話，更加令到阿Wing對過去釋懷，放下以前一切重新出發，帶出了愛人必先自愛呢個訊息。」

今晚一集，盈盈同薇薇面對面道歉加剖白心聲，再次哭成淚人。

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今晚一集，盈盈同薇薇面對面道歉加剖白心聲，再次哭成淚人。

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