郭柏妍回應空中舞蹈奪獎被鬧一事　認有理解問題：我改返每一個字

郭柏妍、黃庭鋒、李佳芯、譚俊彥和姜大衞等演員今日（16日）出席《麻雀樂團》拜神，率先分享新劇造型。郭柏妍、黃庭鋒接受《香港01》訪問表示：「我哋呢段關係就係友達以上。」講到會否有親熱場口，郭柏妍說：「我哋呢一對就比較內斂，唔需要乜都擺晒出嚟。」

郭柏妍、黃庭鋒和李佳芯等演員今日（16日）出席《麻雀樂團》拜神，率先分享新劇造型。（張祖銘攝）

提到最近有網民在「小紅書」分享早前捕捉到拍《麻雀樂團》外景畫面，意外曝光郭柏妍呆滯的表情，她表示：「我會留意吓，因為有時候我諗緊我呢一場係做啲咩啲情緒，就會變咗諗嘢嘅狀態。」黃庭鋒急忙為她澄清此事，並表示：「其實佢係鑽研緊好多呢一場究竟點樣拍得好啲，傾偈嗰陣時好好笑，佢會講返兩三個禮拜前場次點樣可以做得好啲。」郭柏妍強調下次會盡量留意自己的表情。

郭柏妍早前捕捉到拍《麻雀樂團》外景畫面，意外曝光呆滯的表情，她強調下次會控制好表情。（張祖銘攝）

講到郭柏妍最近參加舞蹈比賽勇奪亞軍一事，有專業教練留言批評指「你唔清楚自己攞咩獎」，她表示：「喺個字面上面真係唔係理解得好清楚，既然佢話到我有呢一個問題，咁我改返每一個字，都令到我之後唔好再混淆。」被問到會否因為網民的負評，導致自己情緒低落，她表示：「我反而自己還好，反而咁啱有個（網民）留言提醒我，咁啱又有人提醒佢，我都驚佢會唔開心。可能我真係寫錯咗，咁佢又俾人話，大家喺度爭拗就驚會影響嗰個女仔（網民）。」