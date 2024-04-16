與米雪45年間五度演情侶新劇終結成夫妻　石修：雪姐一路唔應承我

石修及米雪近日到馬來西亞為當地劇集《名門》進行開鏡儀式，在《名門》中，石修飾演富商，而米雪飾演的上流名媛顏麗萍，則是其第二任妻子。在丈夫逝世後，本來安份當個賢內助的米雪，被迫面對家族內部的紛爭壓力，劇情將交代她會如何解決和應對這一切難題。

石修及米雪近日到馬來西亞為當地劇集《名門》進行開鏡儀式。

米雪飾演上流名媛，丈夫石修離世後，她要獨力面對各方壓力。

其實米雪和石修這對多年好友，自1979年在TVB電視劇《絕代雙驕》初次合作後，至今已合演五次情侶，這次終於「修成正果、共諧連理」，飾演夫婦。石修表示二人的「夫妻情感」已培養多年，「三、四十年前，我同雪姐已經係演情侶。」米雪接着說：「可惜冇開花結果。」石修笑謂：「雪姐一路唔肯應承我，今次真係非常之好彩，一開始我哋已經係夫妻，我有結果、有答案啦，哈哈。」談到劇中角色，米雪直言石修都是一貫的「靚仔、有型、有錢」，石修聞言即謂：「如果要配合雪姐，我一定係要咁樣，哈哈。」

雖然自1979年起，米雪和石修已演過5次情侶，但竟然首度演夫妻。

劇中二人更育有子女。

米雪自言經常到馬來西亞，石修則多年未有到訪，這次一到埗便瘋狂開開餐，「食咗好地道嘅肉骨茶，個味係特別香、仲有潮州小炒、海南雞、仲有一個好特別嘅芽菜仔，我直頭夾兩啖芽菜就可以送到一碗飯。」聽到石修狂食，「太太」米雪即溫馨提示：「喂唔好食咁肥啊，要開工㗎。」「老公」即聽話回應：「我知道㗎啦，但有時忍唔住，因為太多好嘢食。」二人認真恩愛。