TVB榮獲紐約電視電影節4項殊榮　《新聞女王》揚威海外奪劇本金獎

TVB作為領先全球的華語電視媒體，多年來備受世界各地的觀眾、客戶及媒體所肯定。今年TVB於「2024紐約電視電影節」再接再厲，獲得一個金獎、一個銅獎以及兩個優異獎共四項殊榮。

《新聞女王》榮獲「劇本組別金獎」殊榮。

《新聞女王》榮獲「劇本組別金獎」殊榮。

女主角佘詩曼憑劇中「Man姐」一角勇奪視后。

高海寧憑此劇奪得最佳女配角。

與內地在線視頻平台優酷攜手打造、由佘詩曼、李施嬅、譚俊彥、馬國明、高海寧等主演的《新聞女王》，榮獲「劇本組別金獎」殊榮。由謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製、郭建樂編審、2023年台慶劇之一的《新聞女王》，自開播後在香港及內地引發不少熱話，除在優酷累計有效播放量近10億，微博話題閱讀量近34億，及抖音累計話題播放量達64億外，並以七天跨平台總收視平均26.9點成為無綫全年收視總冠軍劇集，單集最高收視更錄得28.4點。

《新聞女王》劇照

《新聞女王》劇照

《新聞女王》劇照

《新聞女王》劇照

除了收視報捷，在今年1月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》，《新聞女王》亦橫掃八個獎項，包括最佳女主角、最佳女配角、最佳劇集、最佳電視歌曲獎、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。當中女主角佘詩曼更一晚橫掃四獎成為頒獎禮大贏家，並成為首位獲得《萬千星輝頒獎典禮》三屆「最佳女主角」殊榮的女演員。

《破毒強人》榮獲「節目執導組別銅獎」殊榮。

《破毒強人》榮獲「節目執導組別銅獎」殊榮。

陳豪憑該劇相隔16年再奪視帝寶座。

胡定欣

蕭正楠

而由羅永賢監製、黃偉強編審的劇集《破毒強人》榮獲「節目執導組別銅獎」殊榮，由陳豪、蕭正楠、胡定欣、張曦雯等主演的《破毒》，七天跨平台總收視平均 24.7 點，成為無綫該個年度第三高收視劇集，單集最高收視更錄得30.1點成為年度單集冠軍，另陳豪亦憑該劇相隔16年再奪視帝殊榮。

《大牌筵席》獲得「飲食節目組別優異獎」。

《大牌筵席》獲得「飲食節目組別優異獎」。

《大牌筵席》獲得「飲食節目組別優異獎」。

至於兩個優異獎名單，分別是黎諾懿主持、透過介紹各區特色大牌檔，分享檔主和食客「人、情、味」故事的飲食節目《大牌筵席》，及深入日本大城小鎮、甚至鄉郊深山，發掘當地多種「住法」真實面貌的《日本18種住法》，兩個節目分別獲得「飲食節目組別優異獎」及「生活消閒節目組別優異獎」。

《日本18種住法》獲得「生活消閒節目組別優異獎」。

《日本18種住法》獲得「生活消閒節目組別優異獎」。