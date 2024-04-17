周柏豪張敬軒睇騷相遇肉緊擁抱 隨即勾起網民「櫻花樹下的回憶」
撰文：崔力生
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歌手周柏豪近年轉戰內地市場，隨著參加《聲生不息》、《披荊斬棘2》及《大灣仔的夜2》等多個內地綜藝節目大受歡迎，周柏豪在內地人氣及知名度飆升，又開騷又商業活動，撈得風山水起工作停不了。
站穩內地市場後，周柏豪近期多了回港，除了陪伴家人外，亦有觀賞不同歌手的演唱會。近日，周柏豪就現身支持洪嘉豪的處男紅館個唱，在場內他遇到很久不見的老友張敬軒，兩人一見面即肉緊擁抱，兼趁機寒暄幾句，而那種肉緊程度真是隔住個mon都感受到。有網民拍下這幕，並分享到社交平台，隨即勾起網民「櫻花樹下的回憶」，紛紛留言：「唔知點解會諗起櫻花樹下」、「櫻花又開」、「如有天……」
事緣，周柏豪在《Imperfect Live 2013 Collection》音樂會中邀請張敬軒擔任嘉賓合唱歌曲《櫻花樹下》，沒料到出來效果不似預期，二人演唱水準高下立見，例如周柏豪開口唱第一句歌詞「樹蔭有一隻蟬」時，明顯比起原曲音調低幾個Key，而一些高難度部份則由軒仔演繹，因此慘被網民恥笑多年。
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對於這段不堪回首的往事，周柏豪在擔任《聲夢傳奇》星級導師時，也曾大方分享說：「呢首歌曾經都難倒過我，當時合唱嘅時候，軒仔叫我將難唱嘅畀晒佢唱，因為首歌係屬於佢。佢話嚟（演唱會）係減輕我壓力，但係結果反而增加咗我唔少壓力。」今次如此一遇，周柏豪與張敬軒的合唱版《櫻花樹下》又會再次翻Hit。