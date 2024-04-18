梁小冰陳嘉輝隔23年再合作拍劇　維繫夫妻恩愛全靠男方每日講呢句

熱播中的無綫劇《逆天奇案2》，昨晚（17日）一集劇情峰迴路轉，歷盡不幸的阿蘭（梁小冰飾）最終接受徐仁達（陳嘉輝飾）追求譜黃昏戀。原來仁達以前正是阿蘭親哥哥幫派中的小混混，足足暗戀了阿蘭30多年，直到今時今日重遇阿蘭終鼓起勇氣起表白。原以為阿蘭終可找到幸福，可惜仁達偏偏在此時無辜捲入一單藏槍案，更遭受警方扣查。擔心得六神無主的阿蘭向曾愧對自己的莫Sir（李國麟飾）求助，莫Sir在公在私決定動用O記接手案件，可惜依然未能尋獲對仁達有利證據，阿蘭最終竟決定犧牲自己幫仁達頂罪…..

梁小冰同老公陳嘉輝相隔23年再合作！

梁小冰同老公陳嘉輝相隔23年再合作！

原來嘉輝哥暗戀咗小冰30年，依家終於可以向藏在心裏多年的昔日女神表白，真係癡心情長劍呀。

相隔26年再亮相TVB劇集的梁小冰，昨晚一集與真老公陳嘉輝相隔23年再合作，今次更是兩人第4度演一對！講到與老公嘉輝哥再度合作，小冰笑言兩人默契依舊，並笑言全靠有嘉輝哥做拍檔：「我哋會喺屋企對好晒啲對白，但唔會排戲，因為到現場先演會撞到個火花出嚟。我好多謝佢，佢係睇住你嘅情緒再去交對白，例如會睇住你啲眼淚流晒落嚟，佢先去下一Part（對白），冇一個拍檔係可以事隔咁多年個默契都仲可以喺度。」

原來嘉輝哥暗戀咗小冰30年，依家終於可以向藏在心裏多年的昔日女神表白，真係癡心情長劍呀。

原來嘉輝哥暗戀咗小冰30年，依家終於可以向藏在心裏多年的昔日女神表白，真係癡心情長劍呀。

原來嘉輝哥暗戀咗小冰30年，依家終於可以向藏在心裏多年的昔日女神表白，真係癡心情長劍呀。

原來嘉輝哥暗戀咗小冰30年，依家終於可以向藏在心裏多年的昔日女神表白，真係癡心情長劍呀。

小冰又大讚老公專業：「佢好有紀律，唔止準時仲會早到，所有對白都記到滾瓜爛熟，同埋佢係一個好好先生，唔鍾意同人鬧交，同所有人都交流得好好。」小冰笑謂與嘉輝哥合作過的女演員都有讚冇彈：「好似鍾嘉欣、蘇玉華、陳瀅、反骨琪（蔣家旻）佢哋見到我，都會話你老公好正，真係一個好好嘅對手，我真係覺得好幸福。」

小冰還原靚樣。

小冰還原靚樣。

嘉輝哥無辜捲入一單藏槍案。

嘉輝哥無辜捲入一單藏槍案。

嘉輝哥在劇中是一位癡心情長劍、對阿蘭呵護備至，現實中嘉輝哥亦同樣是絕世好男人加愛妻號，小冰受訪時開心分享嘉輝哥每日「冧豬語錄」：「我老公好玩得，每日起身都會話：『你好靚喎』，結婚20幾年都係咁，講嘢好甜，就算我捲到個頭好似包租婆咁，佢都話：『點解可以咁靚』。」

小冰向李國麟求助，可惜都係無功而返。

小冰向李國麟求助，可惜都係無功而返。

小冰向李國麟求助，可惜都係無功而返。

小冰向李國麟求助，可惜都係無功而返。

小冰坦言兩人亦有鬧交時，但嘉輝哥僅以一招便能成功收服老婆，小冰透露：「我性格係一有問題就會blablabla講晒出嚟，佢就叫我慢慢講、唔好嬲，同埋叫我可以選擇用另一種方式（表達），例如喺最嬲時唔好講嘢，寫出嚟。以前我就寫晒喺張紙上，寫完幾千字都已經唔嬲啦，依家就轉用WhatsApp。」小冰笑謂兩人結婚多年，現在已經是無聲勝有聲：「依家唔使講嘢都知大家諗咩㗎喇，唔使咁多說話同溝通，呢個就係默契！」

小冰向李國麟求助，可惜都係無功而返。

小冰走頭無路竟然去認罪…

小冰喊戲。

講到劇中差不多由頭喊到落尾，小冰說：「差唔多全部一Take過，最主要係入片場時已經進入個情緒，一個演員必須具備嘅技能就係共情，咁樣你先可以代入到個角色，有好多嘢你冇可能現實生活上經歷到，做演員好玩就係呢啲囉！」昨晚一集尾聲，客串演出記者的鄒凱光為一單槍擊案提供了新線索，令黃智賢飾演的Nic Sir成功找到還嘉輝哥清白的關鍵證據？密切留意今晚播出一集《逆天奇案2》。

小冰對老公嘉輝哥有讚冇彈，認真恩愛。

小冰對老公嘉輝哥有讚冇彈，認真恩愛。