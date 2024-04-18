無限超限班2｜影后加盟嚇親吳鎮宇　佘詩曼同高海寧合體？

內地綜藝節目《無限超限班2》播出後，引來不少話題。而在即將播出的最新一集中，節目組就邀請了導師之一吳鎮宇最害怕的女明星袁詠儀（靚靚）參加，她的出現頓時令吳鎮宇大吃一驚，還在鏡頭前緊張到疑說了粗口，而且說得相當自然，讓不少網民哭笑不得，紛紛揚言這一期節目必看。

吳鎮宇﹑靚靚同框現身節目，網民大呼期待。（影片截圖﹑《無限超限班2》微博圖片）

從節目組播放最新一期預告片可見，在錄影會面現場，當靚靚突然出現表現得相當興奮，張開雙手向吳鎮宇表示：「我好想你。」頓時令他大吃一驚，急急腳想逃離現場時，口中突然說了一句：「嘩，X。」疑說了港式粗口單字，隨後掩口大笑，還用手作示意撥開不吉利的東西，好像見到了鬼似的，相當搞笑。

靚靚現身。（影片截圖）

吳鎮宇想逃離現場。（影片截圖）

吳鎮宇當時的表情相當自然，不少網民都留言指他自然地說了粗口，表現出最真實的自己。而有網民就沒想到節目組會原音播出，質疑應該是有工作人員聽不明白這個港式單字粗口，所以直接剪接播出。

吳鎮宇發生咩事呢？（影片截圖）

而曾在公開場合中，吳鎮宇已多次表示靚靚是一位較強勢的女人，更力讚張智霖做了一輩子的好事，就是敢娶對方完全是救贖眾生，甚至他還當着她面前吐槽她為人比較「潑辣」，說話毫不客氣。而她亦曾隔空反擊吳鎮宇表示：「偉大的人還有你的太太，為大眾除暴安良，警惡懲奸，舍身取義。」相信二人份屬好友關係才能顯出真本性互懟。

新一期節目中除了有靚靚加入之外，還有憑劇集《新聞女王》人氣急升的佘詩曼，大家都紛紛期待她同學員之一的高海寧合體，望二人再次合作能擦出甚麼火花呢？