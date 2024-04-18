柳岩擁傲人好身材職場曾受委屈　不滿有男藝人調侃：我很難堪

內地女星柳岩出了名是圈中好身材代表之一，但她亦曾因為身材問題而遭受到職場委屈，近日在談話節目《天真時間》中大談曾經歷的不開心往事，自爆有歌手、演員說話不得體，根本是不尊重自己之餘更是對女性不尊重。

柳岩大談職場委屈。（影片截圖）

柳岩在節目中表示有很多男藝人，自認為自己和男星大鵬一樣，可以隨意地在很多場合來調侃她，她之所意不介意是因為與大鵬關係比較熟悉。但對於一些不熟的男藝人拿她身材作出調侃，則對她來說非常不滿，她表示：「你好歹也是個著名的歌手或者是著名的演員，他們就會調侃你，就直男的惡趣味。」還提到自己親身經歷的事：「有一些就是搭檔，他譬如說你去同一個節目，他就不停地開你身材的玩笑，但是我是認識他的，我就會在間隙的時候，我說『我求你了，你為什麼一直要在節目裡這樣開我玩笑，我很難堪。』」但沒想到對方的解釋，最後讓她感到乍舌：「我以為你就是要這樣的宣傳，我是在幫你。」她強調對方是非常不尊重她，更是不尊重女性。

柳岩擁有好身材。（視覺中國）

給大眾標籤為性感女星的她，在被問到怎麼樣看待性感時，她則認為：「我雖然是傳統家庭，傳統教育，可是我是懂得欣賞女性的性感之美的，所以我做性感的打扮的時候，我真的沒有絲毫認為自己做錯，還有一點是因為我以前是學醫的，我再花季少女的年代，還沒有談過戀愛，還沒有接觸男人的情況下，我就已經跟他們會有身體接觸，進行醫療操作了，和病人一起經歷過生死，所以我對身體是沒有任何羞耻感的，因此對於你性感地展示自己的身材，我覺得那是非常坦然的事情，所以我從來沒有因為這件事情，懊腦過自己做錯了，那是從來沒有的。」