梁藝齡無意復出幕前拍戲 曾收過攻擊評論：睇過最醜嘅任瑩瑩

梁藝齡、蔣麗萍和李璧琦等藝人今日（18日）出席《地球大神秘》記者會。多年沒有在幕前公開露面的梁藝齡接受《香港01》表示：「其實喺基督教界裏面我都會拍嘢，不過全部都係圍繞基督教嘅節目，如果喺TVB嘅節目就好耐啦!」她透露與有關團體相熟，並且認為節目相當有意義，所以選擇露面。她說：「都考起我㗎！都難㗎！盡我能力去做好。」

梁藝齡今日（18日）出席《地球大神秘》記者會。（陳順禎攝）

講到拍攝新節目的點滴，她表示：「其實我去嗰陣時好太陽嘅，能夠去到零下20幾度，甚至係用繩落埋去2米嘅洞口，其實呢啲嘢能夠做到，因為我2006年有車禍，我能夠咁去都係神跡嚟！」提到屋企人是否會擔心拍攝太危險，她表示：「都會㗎！我家姐，我教會嘅牧師都會話點啊你想。其實我哋基督徒好得意嘅，覺得個心裏面要去做又好有感動做，其實我哋其他眼見嘅困難都好，我哋都係會OK，不過我會靠住祈禱每一樣嘢交俾上帝。」她特別榮幸成為第一位女性登上亞拉臘山，並表示：「成件事嚟講，我係開心多個擔心！」

梁藝齡現階段比較嚮往擔任基督徒，不考慮復出拍戲。（陳順禎攝）

被問到會否考慮復出幕前拍戲，她說：「神沒咁樣同我講，我就冇咁諗啦！」談到曾憑藉《笑傲江湖》中演出任盈盈一角爆紅，至今仍然相當深入民心，她回應：「我睇過最醜嘅任瑩瑩，同埋最醜嘅香香公主。我聽過有人咁講。」她笑言並不會因此而不高興，對於我嚟講一啲都唔重要。」她坦言曾經相當投入這份工作，不過現階段比較希望成為一個基督徒為主。