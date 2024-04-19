寄生獸：灰色部隊｜關於女主角全昭霓三個小知識　媽媽是女團出身

Netflix近來是好劇一套接一套。先是討論度極高的《三體》上映，最近又有由經典漫畫改篇而成的《寄生獸：灰色部隊》上映。《寄生獸》原著由日本漫畫家「岩明均」著作，內容講述有一日地球遭不明生物入侵，這種生物會鑽入人體吃掉大腦後取代「被寄生者」，原著講及日本一名男中學生的手部被寄生後發生的事情，而韓劇《寄生獸：灰色部隊》則講述一名女性遭刺殺後，同樣被寄生，但陰差陽錯之下只被寄生了半邊腦袋，之後她與男主角及韓國應變部隊「灰色部隊」之間發生的事。



Netflix韓劇《寄生獸：灰色部隊》劇照

《寄生獸：灰色部隊》劇照

《寄生獸：灰色部隊》上映後討論度十分高，更一推出就衝上了排行榜第一位。播出近一星期後，才由香港區播放第一名位置稍稍回落，被《淚之女王》後來居上，下跌到第二名。

Netflix韓劇《寄生獸：灰色部隊》劇照

《寄生獸：灰色部隊》女主角鄭秀仁由全昭霓（전소니）（或全素妮、全少妮）飾演，雖然劇中看上去她只有20歲初出頭的年紀，其實現實中的她已是33歲。在演出《寄生獸：灰色部隊》鄭秀仁之前，她就曾於《男朋友》、《Dr. Brain》等5套劇集中出現過，亦參演過《隱秘的誘惑》、《死了一個女高中生之後》等幾套電影，演出經驗其實也不算很多。

Netflix韓劇《寄生獸：灰色部隊》劇照

不是說她靠父母而入行，其實她最初是因星二代身分而入行，全少妮的媽媽高再淑是女團 Bunny Girls成員，Bunny Girls是一隊姊妹組成，唱靈魂樂、民歌的組合。

《寄生獸：灰色部隊》由岩明均創作的《寄生獸》改篇而成。（網上圖片）

不說不知，全昭霓也是名牌大學出身，就學時入讀首爾藝術大學，而這所大學亦是韓國知名的，就類似是中國的北京電影學院、上海戲劇學院一類吧。這所大學也孕育出不少知名演藝人，劉在錫、朴恩惠、車智妍、金荷娜也是由這所大學畢業的。

《寄生獸：灰色部隊》劇照

長着一幅狐狸般的臉孔，看上去她比其他韓國美女多了一份特別的美，就好似《后翼棄兵》的Beth Harmon和《權力遊戲》的Emilia Clarke一樣，生而就與眾不同，可能亦因這種特別的美，令她獲選出演《寄生獸：灰色部隊》的女主角鄭秀仁。

全昭霓（전소니）堅靚。（IG@somewheregreeny）

全昭霓（전소니）。（IG@somewheregreeny）

全昭霓（전소니）。（IG@somewheregreeny）

全昭霓（전소니）。（IG@somewheregreeny）

值得一提的是，在演出《花樣年華 － 生如夏花》女主角少女時期後的她，曾因為角色的「仙氣」而被封為「最美初戀」。後來在演出多個不同的角色，嘗試了不同戲路，才漸漸走出了她的個人風格，不然這次的《寄生獸：灰色部隊》女主角鄭秀仁就可能是另有其人了。