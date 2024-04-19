Dear Jane主音Tim賣西貢「明星屋苑」傲瀧單位　持貨6年實蝕500萬

西貢豪宅傲瀧有不少藝人居住，但日前樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）就以1,828萬元沽出曾經自住的三房單位連車位，持貨6年料實蝕500萬元。據知Tim在2018年以2,035萬元一手購入傲瀧15座高層A室，實用面積1,183呎，採三房一套間隔的單位，其後再以約200萬元購入一個車位，合計約2,235萬元。不過Tim在本月初就以1,828萬元連車位沽出單位，帳面蝕讓約407萬元，連同印花稅等雜費，估計實蝕約逾500萬元。

Dear Jane主音黃天翱（Tim）同老婆楊洛婷。（IG@rabeeayeung）

一家四口。（IG@rabeeayeung）

傲瀧。（資料圖片）

而Tim太太楊洛婷在接受傳媒訪問時指因要揸車一小時送子女返學感到不便，所以決定搬離傲瀧，加上老爺的朋友本身對傲瀧有興趣，所以出售物業予對方。楊洛婷透露疫情期間一家在傲瀧居住，四周多綠化環境，又可以到附近行山及在屋苑游水，形容如同「放了3年假期一樣」，她又稱今次成交價屬市價水平，即使今次蝕讓亦是「當買咗個開心」。

空間好大。（IG@rabeeayeung）

楊洛婷笑言「當買咗個開心」。（IG@rabeeayeung）

有「明星屋苑」之稱的傲瀧，吸引不少名人、藝人居住，包括王浩信、周柏豪、關智斌、袁偉豪、DJ少爺占等，當中關智斌早在2017年以1,694萬元買入11座高層E室，實用面積968方呎，三房一套連工人套間隔單位，去年以4萬元租出。而袁偉豪同張寶兒於2020年以聯名形式斥6,568.3萬元買入傲瀧D座花園複式戶，實用面積約2,205方呎，連約568方呎私人花園。另外再斥共400萬元購入2個車位，單位連車位總價近7,000萬元。

2018年6月少爺占以3,380萬買入西貢傲瀧高層單位。（IG圖片）

關智斌去年以4萬元租出單位。（微博@關智斌）