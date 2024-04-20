鹿晗愛心爆棚再捐足球場　6年共捐贈十座：我覺得是非常好的事情

內地男星鹿晗熱衷踢足球，過去曾出錢出力為多個城市學校捐贈公益足球場，幫助不少小朋友實現足球夢。而適逢20號正日生日之時，其透過工作室發布消息，將再捐贈公益足球場，從2018年至今一共捐贈了十座公益足球場，善心滿滿的舉動獲不少網民激讚是正能量偶像。

鹿晗連續多年捐贈了多個公益足球場。（鹿晗工作室微博圖片）

自2018年「足球第一課」公益項目成立以來，鹿晗已陸續捐贈了多個公益足球場，幫助了不少學校進行了校園足球場的建設，還有超過2千件足球設備，讓4千多名青少年受益，當中包括河北省秦皇島青龍滿族自治縣某小學、陜西省西安市鄄鄠邑區某小學、貴州省畢節市大方縣某小學等。

項目至今來到第6年，鹿晗趁生日之際再宣布捐贈第十座公益足球場，將幫助黑龍江綏化市東津鎮某學校，而他這個善舉亦再次獲得中國足球發展基金會發出證書以表感謝，用自己的力量回饋社會。

不少小朋友受惠。（影片截圖）

鹿晗今年宣布再捐贈。（鹿晗工作室微博圖片﹑微博圖片）

而鹿晗連續多年捐贈公益足球場原因，皆因為他親自的經歷，所以令他這樣做：「我小時候要是想踢場球，就得坐好久的車，它才有一個這麼好的場地去踢球。國內的球場還是不夠多，有些偏遠的地方可能沒有球場，我覺得修點好球場，對於在那兒的愛踢球的孩子們來說，我覺得是一個非常好的事情，讓他們看到希望吧至少。」