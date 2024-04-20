58歲吳大維崩壞變公園阿叔！　皺皮凸腩靚仔樣不再

58歲吳大維近日被內地網民在上海「野生捕獲」，但由於身材大走樣變成油膩大叔，該名網民拍下照片後一時之間都不確定是否真人，所以在網上問其其他網友，引起熱烈討論。



吳大維早年拍過幾套電影、劇集。（網上圖片）

吳大維與劉德華合拍的《烈火戰車》亦可算是他的代表作。

吳大維這個名字，對年輕一輩稍為陌生，但鍾意80，90年代港產電影的話，相信不知其名也必定見過其人。吳大維早於1992年的劇集《李小龍傳》已開始扮演李小龍，美國出世讀書，氣質和神情跟李小龍甚為相似。不過自陳國坤在《少林足球》扮演李小龍後，吳大維就漸失去了「李小龍專業戶」這個稱號。

吳大維曾有「李小龍專業戶」之稱。（網上圖片）

早年吳大維也參演過《富貴開心鬼》、《我和春天有個約會》、《鬼子來了》等電影演出，其中他亦在《洗黑錢》中曾與關之琳合作，而吳大維與劉德華合拍的《烈火戰車》亦可算是他的代表作。

吳大維將工作重心轉移至台灣，轉型當上飲食KOL，近日他拍片介紹台灣的早餐店，未知是否太過「好食好住」，身型暴漲了幾個碼。（網上圖片）

吳大維將工作重心轉移至台灣，轉型當上飲食KOL，近日他拍片介紹台灣的早餐店，未知是否太過「好食好住」，身型暴漲了幾個碼。（網上圖片）

早年吳大維將工作重心轉移至台灣，轉型當上飲食KOL，近日他拍片介紹台灣的早餐店，未知是否太過「好食好住」，身型暴漲了幾個碼，臉上亦出現了不少皺紋，歲月確是一把殺豬刀。近來有網民在上海「野生捕獲」到吳大維，臉上又多了不少滄皺紋，真是飽歷了滄桑。

近來有網民在上海「野生捕獲」到吳大維，臉上又多了不少滄皺紋，一副飽歷滄桑的樣子。（網上圖片）

其實後生時吳大維五官分明，帥氣且充滿ABC味，可算是「女神收割機」始祖。當年他曾和與林熙蕾、徐懷鈺、孟廣美等人傳過緋聞。後來經朋友介紹之下，他認識了一位台灣女友，2018年兩人更低調地結婚，甚少更新社交平台的他，在去年他也分享了愛女的合照。

早年吳大維仲好靚仔。（視覺中國）

近幾年吳大維開始發福。（視覺中國）

近幾年吳大維開始發福。（視覺中國）