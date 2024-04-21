千禧混血女神Danielle重遊香港　貼地行街市搭電車被認錯另一名模

46歲混血名模Danielle Graham是千禧年代女神之一，她早年曾來香港發展，有「翻版關之琳」之稱，拍攝護膚品牌Olay（玉蘭油）廣告一炮而紅，曾與琦琦、馬詩慧等獲選香港十大模特兒，其後進軍影壇，與謝霆鋒、馮德倫拍過電影《異靈靈異》。

Danielle 23年前憑Olay玉蘭油廣告一鳴驚人。

Danielle曾進軍影壇，與謝霆鋒演出《異靈靈異》。（劇照）

Danielle當年的造型是氣質仙氣女神。（劇照）

不過她後來因與「神童輝」羅兆輝的緋聞，以及被影到夜蒲食煙等新聞影響女神形象，不久就離開了香港娛樂圈，09年與馬來西亞富商Patrick Khoo結婚，豪擲500萬港幣大搞婚禮，單是婚紗都價值港幣100萬元。Danielle婚後誕下一子一女，可惜該段婚姻只維持了7年，她於2016年離婚，隨之亦重新投入工作，自力更生。

Danielle離婚後曾現身香港舉行新書發布會，獲名模Rosemary、馬詩慧及琦琦撐場。（資料圖片/符祥定攝）

Danielle離婚後，忙於照顧一對仔女及經營自己的廚具生意。（IG@daniellepeitagraham）

近年Danielle以照顧小朋友及打理飲食生意為主，推出自家餐具、拍攝食譜片等，雖然已淡出多年，不過本身是擁有愛爾蘭、中國及馬來西亞現時仍保養得宜。日前Danielle現身香港，拍片分享自己的行程，除了帶大家去自己最愛的菠蘿包店、搭電車、食雲吞麵，她亦不忘行街市。

Danielle不時拍攝食譜片。（IG@daniellepeitagraham）

Danielle帶大家去食她最愛的菠蘿包，當時店外更大排長龍。（IG@daniellepeitagraham）

不顧儀態大啖咬。（IG@daniellepeitagraham）

之後她更遊電車河睇風景。（IG@daniellepeitagraham）

再去食雲吞麵。（IG@daniellepeitagraham）

Danielle樣貌獲讚仍然好有氣質，而且身型都冇走樣。（IG@daniellepeitagraham）

她去天后與銅鑼灣行街市，揀蘑菇、海鮮、芒果等，充當導遊，亦以英文與檔主互動，其中一位女檔主認得出Danielle，更說：「你咁多年都仲係咁靚呀！」使她非常開心。Danielle把當日片段放上小紅書，引來大批網民讚她有氣質、貼地、保養得宜而且不會像某些女藝人般用超假的濾鏡，不過竟有不少網友把她認錯為另一位大馬名模Mandy Lieu，更不停留言問：「她和洗米華那個三是同一人嗎？」、「洗米華安心了」等；另外有人問起Danielle幾歲，她本人則回答：「secret（秘密）」

經常拍煮餸片的Danielle，來香港的必要行程就是行街市。（IG@daniellepeitagraham）

揀海鮮。（IG@daniellepeitagraham）

忘我時更蹲下來揀車厘茄，非常貼地。（IG@daniellepeitagraham）

有檔主影得出Danielle，大讚你咁多年都仲係咁靚呀！（IG@daniellepeitagraham）

買到滿載而歸，相信Danielle的街市之旅好開心。（IG@daniellepeitagraham）

很多網民讚Danielle仍然狀態大勇好靚女，但亦有不止一人把她當成Mandy Lieu。（小紅書圖片）