《愛回家》失蹤男星北上爆紅逛超市獲高層招待　初出道原來勁靚仔

現年47歲的杜大偉近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演關彼得而為人熟悉，可惜去年6月開始就沒有看到他的演出。杜大偉一向涉獵不同生意，亦擁有火鍋店，早前與「細龍太」陳思圻等人一同拉頭馬後，日前北上逛山姆超市，竟獲高層親自招待。

杜大偉在《愛．回家之開心速遞》中飾演關彼得而為人熟悉。（IG圖片）

杜大偉昨日（21日）在Instagram分享了幾張與太太逛山姆超市的照片，並透露獲得管理層招待他們到會客室，對方更準備了大量還未正式公開發售的新產品供他們試食，包括肉眼扒及黃皮汁飲品等，可見杜大偉非常有地位。不過原來今次杜大偉是應邀北上拍攝，更借機逛山姆超市，他發文寫道：「藉着拍攝機會終於首次踏足 #山姆超市，果然名不虛傳場面大到無倫兼人山人海，好彩有山姆嘅職員全程幫我哋封道同疏導人流，所以拍攝都尚算順利，最驚喜係拍攝後山姆嘅管理層招待我哋到會客室，準備咗滿滿一大枱未正式公開發售嘅新產品供我們試食，除咗煎肉眼扒好味之外，有一款黃皮汁飲品非常驚喜地好飲，可惜因商業機密故未能影相，不過將來正式公開發售時我一定嚟掃貨！」

杜大偉逛山姆超市獲高層接待。（IG圖片）

VIP待遇！（IG圖片）

原來係獲邀拍攝。（IG圖片）

杜大偉近年打開了內地市場。（IG圖片）

杜大偉近年打開了內地市場，所以向《愛回家》劇組請假，才未見他演出。有內地網民在小紅書發文表示。杜大偉曾是TVB的冷慢靚仔小生，其實杜大偉入行前一年參加過《Yes!》的城市驚喜，當年樣貌俊俏，更帶幾分混血感。另外，近期亦有網民翻出杜大偉曾於《男親女愛》中客串的照片，更大讚他靚仔有型。

杜大偉原來於96年參加過《Yes!》的城市驚喜。（IG圖片）