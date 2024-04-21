姚焯菲賣力跳唱竟被兩靚女舞蹈員搶晒鏡 網民驚艷：完勝國民初戀
撰文：金秀玲
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姚焯菲（Chantel）昨日（20/4）出席新歌 《Dreamscape》展覽開幕禮，賣力跳唱這首全新作品，想不到網民竟將焦點落在她身旁的兩位舞蹈員。當日Chantel與兩位又唱又跳，網民事後開Post指她們「咁正嘅喂！」並求IG和更多靚相。
下圖睇更多姚焯菲與Dancers出騷照片：
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活動上身穿淺紫背心的是Anna，短T恤的是Bibi，兩位是同一個舞團成員，她們的IG迅速被起出，Anna現年僅19歲，手長腳長、身型高佻，一條長眼線相當易認。她的IG大部分貼文都是跳舞片，除跟姚焯菲合作外，Anna月初為女團Me&的《KCON》演出伴舞，她感謝跳舞老師給予機會。
下圖睇更多Anna生活照：
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而Bibi的社交平台則較多生活照，她不時周遊列國，又打高爾夫球、食高級餐廳等，才22、23歲的她年紀輕輕已過往名媛生活，亦曾與王嘉爾合照。除了跳舞外，她亦有經營自己的花店生意。貴氣流露的她被網民指似「天王嫂」郭富城太太方媛，留言：「好似天王嫂，釣金龜樣」。
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Anna和Bibi各有支持者，有網民就好奇為什麼公司會揀比藝人更靚女的舞蹈員，把主角比下去、搶去觀眾焦點，留言：「完勝國民初戀」，又指她們比Chantel纖瘦，但其實Babyfat的Chantel都很青春可愛，所以都是各花入各眼。